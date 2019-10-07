Отношение как к скоту: Укрзализныця угодила в новый скандал (фото)

Укрзализныця попала в очередной скандал из-за поезда Ужгород - Одесса. На главного украинского железнодорожного перевозчика пожаловалась в Facebook пассажир Оксана Каминская, ехавшая поездом из Львова в Одессу.

Девушка была ошарашена, когда вышла утром в коридор и увидела огромную овчарку без намордника, которая была привязана поводком к купе возле туалета. Собака лежала в коридоре, преграждая пассажирам путь в санузел.

"Хозяин спит, в туалет не пройти. Собака воняла псиной, и нормально ли это в пассажирском поезде Ужгород-Одесса... И сколько еще к людям в нашей стране будут относиться как к скоту?... Почему мы оплачивая билет едем в грязи? Я не против собак, но есть нормы и правила перевозки особенно крупных собак", - сокрушается пассажир.

Стоит отметить, что хозяин животного, который ехал с охоты, в это время мирно спал. Совершенно непонятно, почему проводник вагона допустил подобное.

Укрзализныця попала в скандал (фото: facebook.com)

Стоит отметить, что пользователи сети выступили в защиту животного, но кое-кто все же согласен с девушкой - ведь владелец собаки нарушил ряд правил перевозки животного, среди которых есть пункт о наморднике.

"Единственное что должен был сделать хозяин, так это выкупить билеты в этом купе чтоб собака спокойно ехала внутри и никто бы не возмущался!" - пишет комментатор.

"Читаю комментарии и понимаю, что ни один из присутствующих не открыл правила и не прочел их... Так вот, собака ростом в холке выше 45 см должна быть в купе, на поводке и в наморднике..." - заметил еще один пользователь.

"Если собака для вас грязь, то мне очень жаль вас. Что же тогда в вашей голове - вы прямо разнюхали, как она воняет? Лично меня пугают люди, которые не любят собак! Этим все сказано! Злобные!" - высказалась очередной юзер.