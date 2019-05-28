Отнеситесь к этому ответственно: Супрун предостерегла будущих родителей

Ульяна Супрун призвала пары, которые решили родить ребенка, тщательно планировать беременность, правильно готовиться к зачатию и консультироваться со специалистами, а не искать советов в интернете. Об этом глава Минздрава написала на своей Facebook-странице.

Супрун, которая ранее разрушила миф о кислородных коктейлях, дала несколько советов относительно плана подготовки к будущей беременности.

Сдайте общий анализ крови

Эта процедура является бесплатной и позволит выявить воспалительные процессы или анемию. Что позволит назначить дополнительные процедуры или лечение.

К тому же, кровь надо сдать обоим родителям, чтобы выяснить резус-фактор. Даже если у отца Rh+, а у матери Rh-, не стоит паниковать, боясь резус-конфликта, у ребенка не обязательно будет Rh+.

Если нет кровоизлияний, истории прерывания беременностей, предыдущего рождения резус-положительного ребенка или внематочной беременности, то во время беременности все должно быть в порядке.

Дело в том, утверждает Супрун, что во время родов кровь Rh- матери и Rh+ ребенка могут контактировать, и последующие беременности могут быть осложнены.

"Наличие анти-резус антител можно проверить, и если их нет, во время беременности, сразу после родов вводят, Rh-иммуноглобулин, который предотвращает образование у матери иммунной реакции. Если он уже есть, то, увы, лечение не поможет", - пишет Уляна Супрун.

Уляна Супрун рассказала о планировании беременности (фото: babiesbest.ch)

Проверьтесь на инфекционные болезни

Оба партнера должны провериться на ряд заболеваний. Это сифилис, ВИЧ, гепатит С, герпес, наличие иммунитета к гепатиту В, токсоплазмоз, корь. Также важно провериться на наличие болезней, передающихся половым путем.

Супрун разрушила миф про токсоплазмоз, который, как считается, может передаваться через кошачьи фекалии. Глава Минздрава утверждает, что вирус передается через плохо прожаренное или соленое мясо, а не кошачьи фекалии. Поэтому, если у будущей роженицы нет иммунитета к токсоплазме, не стоит сдавать кота в приют.

Сделайте или обновите прививки

Дело в том, что инфекционные заболевания во время беременности - это большой риск для физического и умственного развития ребенка. Причем не все прививки можно делать во время беременности.

Перед беременностью необходимо сделать такие прививки, утверждает Супрун:

против ветрянки, если не болели;

если один из партнеров носитель вируса гепатита В, другому следует пройти вакцинацию;

столбняк и дифтерия - необходимо делать каждые 10 лет;

надо проверить антитела к кори и при необходимости сделать прививки, потому что корь, свинка и краснуха - угроза для плода.

А во время беременности можно и надо делать прививки против гриппа. К тому же антитела могут передаваться от матери к ребенку, и "пригодятся" ему уже после рождения.

Бросьте курить, пить и употреблять наркотики

Необходимо бросить курить, пить и употреблять наркотики. Причем, это касается обоих будущих родителей.

"Все эти соединения портят жизнеспособность яйцеклетки, сперматозоидов и их качество", - пишет Супрун.

К тому же отказ от курения улучшает фертильность. А курение отца снижает количество активных сперматозоидов на 14-17% и влияет на фертильность будущего ребенка.

Курение табака или каннабиса во время беременности категорически запрещено. А алкоголь и наркотики вызывают пороки развития плода и могут ухудшать физическое и умственное развитие ребенка уже после рождения.

Также стоит убедиться, что на рабочем месте вы не контактируете с токсичными веществами.

Уляна Супрун рассказала о планировании беременности (фото: babiesbest.ch)

Разберитесь с хроническими заболеваниями и лекарствами

Уляна Супрун пишет, что можно жить с рядом хронических заболеваний, как гипертония, клиническая депрессия, гипотиреоз, и не знать об этом. А эти болезни влияют на фертильность и течение беременности.

Ряд лекарств категорически запрещен во время беременности. Ни в коем случае не прописывайте себе лекарства или БАДы. Даже лекарства на основе трав могут навредить будущему ребенку.

Нормализуйте вес

Глава Минздрава утверждает, что это важно как для женщин, так и для мужчин. Индекс массы тела (ИМТ) должен быть в пределах 18,5 - 25%. При чем ожирение часто связано с поликистозом яичников, что вызывает проблемы с зачатием.

К тому же женщины с нормальным весом реже требуют кесарева сечения во время родов.

А женщины с недостаточной массой тела (ИМТ ниже 11%) вообще не могут забеременеть из-за аменореи - прекращения менструации.

"Особенно аменорея грозит атлетам и танцовщицам - женщинами, которые много тренируются и недостаточно питаются с целью контроля веса", - пишет Супрун.

А у мужчин абдоминальный жир (живот) также снижает перспективу стать отцом.

Проверьте состояние щитовидной железы

Трудности с щитовидной железой, такие как недостаток или избыток гормонов, могут вызывать проблемы с зачатием, беременностью - пре-эклампсию, преждевременные роды или даже пороки развития ребенка.

Супрун советует при планировании беременности проконсультироваться с эндокринологом. Врач может назначить добавки йода при необходимости.

Уляна Супрун рассказала о планировании беременности (фото: babiesbest.ch)

Пейте нужные витамины

Фолиевая кислота (витамин В9) - ее надо начать пить за три месяца до запланированного зачатия и не прекращать до 12 недели беременности. Это - главный витамин профилактики пороков развития плода.

Вегетерианкам или женщинам с болезнями кишечника могут потребоваться добавки витамина В12.

В случае анемии могут быть нужны добавки железа, витамина В12.

Перед зачатием можно принимать витамин Е, особенно мужчинам. Однако после зачатия этот витамин не рекомендуется.

Мужчинам стоит налегать на грецкие орехи, семена тыквы и арахис, поскольку они являются источниками цинка - микроэлемента, нужного для сперматогенеза.

Мультивитамины нужно принимать только в случае недостаточного и однообразного рациона.

Пройдите осмотр у гинеколога

Сделайте УЗИ органов малого таза и цитологическое исследование цервикального канала. Причем это следует делать каждые 1-2 года, - отмечает Супрун.

Также стоит узнать о состоянии своих фолликулярных запасов - потенциальное количество яйцеклеток, которые могут пройти овуляцию на протяжении жизни. Это важно сделать женщинам, которые довольно долго откладывают беременность, поскольку с возрастом такие запасы уменьшаются, причем этот процесс индивидуальный.

Мужчинам стоит пройти обследование у уролога, особенно если есть дискомфорт с мочеиспусканием или частичная эректильная дисфункция.

Не беспокоиться, если беременность не наступила с первой же попытки

Большинство здоровых фертильных пар могут зачать в течение 6-12 месяцев. А женщинам, старше 35 лет, может потребоваться вдвое больше времени.

Максимальная вероятность зачатия будет в случае незащищенного секса трижды в неделю за неделю до предполагаемой овуляции и во время нее.

Напомним, Ульяна Супрун рассказала украинцам, что старые методы реабилитации пациентов, такие как "лечение" ваннами с глиной, парафином или электрофорез уходят в прошлое.

К слову, Ульяна Супрун обратилась к украинцам с призывом подписать петицию о признании Германией Голодомора 1932-33 годов геноцидом украинского народа.