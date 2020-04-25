Когда отменят карантин в Украине: Комаровский дал неутешительный ответ

Карантин в Украине - Комаровский рассказал, когда отменят (фото: РБК-Украина)

Комаровский рассказал, при каких условиях отменят ограничительные мероприятия

Карантин в Украине утомил украинцев, ведь сидеть столь продолжительное время дома никому не хочется. Евгений Комаровский рассказал, что может стать основанием для отмены ограничительных мероприятий. Об этом врач заявил в эфире телеканала "Украина 24".

"Массовые исследования, которые проводят немцы, показывают, что почти 15% людей, которые слыхом не слыхивали про затрудненное дыхание, кашель и вообще никогда не были больными, имеют антитела к коронавирусу. И это говорит о том, что на самом деле истинная смертность популяции - не те 3%, которые нам озвучивают, а меньше в десятки раз. И например, недавно ребята из того же Гамбурга показывали, что у них летальность 0,3%", - говорит Комаровский.

Эксперт сопоставляет коронавирус с гриппом, утверждая, что летальность может быть даже меньше. В Украине, по его словам, следует применить различные карантинные меры к разным группам риска. В частности, старшие люди должны находиться дома, а вот карантин по отношению к молодым людям можно ослабить.

"Должны быть самые суровые, драконовские меры по изоляции групп риска. Но все остальные - выходят, работают и вырабатывают коллективный иммунитет для того, чтобы защитить группы риска", - прокомментировал Евгений Комаровский.

Напомним, что Комаровский рассказал, способны ли помочь бесспиртовые антисептики от Covid-19.

Мы писали, что Комаровский рассказал, как правильно стирать маски.

А также о том, что доктор Комаровский развенчал миф о средстве защиты от коронавируса. В свою очередь Комаровский настаивает, что самым эффективным средством для защиты лица является респиратор со сменными фильтрами.