Отмена трудовых книжек в Украине: эксперт предупредил о рисках

Анонсированная правительством Украины отмена трудовых книжек и перевод документа в цифровой формат, что предусмотрено внесением изменений в трудовой кодекс, может вызвать определенные социальные проблемы. Такое мнение озвучил социолог Андрей Еременко, передает "Сегодня".

Согласно инициированным чиновниками новшествам, вместо трудовой книжки должен будет появиться код налогоплательщика, однако существующие бумажные привычные книжки так и останутся на руках работающих граждан и работодателей - просто их заполнять уже не станет необходимым.

Отмена трудовых книжек в Украине может вызвать социальные проблемы (Иллюстративное фото: РБК-Украина)

Так, вся информация о трудовом стаже станет доступной в электронном виде, и ее можно получить как выписку из реестров.

Как отметил эксперт, инициатива може вызвать у некоторых граждан, особенно старшего возраста, негативное впечателение, беспокойство и чувство незащищенности. Чтобы минимизировать риски, стоит обратить особое внимание на упрощение процедуры получения электронных заменителей документа, сделать ее простой и понятной.

"Люди устали от сложностей, связанных с бюрократией. Они хотят значительного упрощения этих процедур, но при этом хотят гарантий. И это две грани этого процесса", - сказал Еременко.

Трудовые книжки в Украине собираются отменить (Иллюстративное фото: РБК-Украина)

По словам социолога, трудовые книжки дают людям ощущение безопасности.

"Они видят бумагу, с которой потом придут в Пенсионный фонд, и по этой бумаге им насчитают пенсию", - отметил он и добавил, что во избежание возникновения социальных проблем нужно предложить людям "какой-то простой способ", чтобы человек мог при необходимости быстро получить справку с информацией о месте и времени работы.

Напомним, что министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет надеется, что отменить трудовые книжки удастся уже в этом году. Чиновник обратил внимание, что украинцы смогут легко получить электронный документ с информацией о своем стаже в интернете. Этот документ они могут предоставить работодателю, если тому важно проверить стаж соискателя из официальных реестров.