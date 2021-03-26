Как отмена перевода часов повлияет на каждого из нас: мифы и правда 

Отмена перевода часов - это важно или нет?

Вопрос отмены перехода на летнее/зимнее время поднимался в Украине уже давно. Еще в 2011 году Рада рассматривала соответствующий законопроект. Однако, депутаты не договорились на котором времени - зимнем или летнем - остаться и вопрос был отложен.

В 2019 году Европарламент поддержал отмену перевода часов. Поэтому уже в этом году европейские страны должны перестать переходить на летнее и зимнее время.

"Украина тоже должна отменить эту практику. Когда изменение времени было введено, считалось, что это обеспечит экономию электроэнергии. Однако, как свидетельствуют современные исследования, никакой экономии не происходит. Зато, многие люди страдают из-за ухудшения самочувствия, в них обостряются хронические болезни, ухудшается психологическое состояние, снижается работоспособность. Социологические исследования подтверждают, что большинство украинцев поддерживают отмену перевода часов", - говорит кандидат экономических наук Александр Хмелевский в интервью Styler.

Но все же остается вопрос: на каком времени остаться?

"Верховная Рада проголосовала за то, чтобы остаться на зимнем времени. Он соответствует часовому поясу Украины. Однако большинство наших граждан хотели бы остаться на летнем времени. Ведь тогда солнце заходит позже и вечером после работы еще можно погулять. К сожалению, власть не учла желание людей, и в марте мы, скорее всего, последний раз перейдем на летнее время. А уже в октябре окончательно будет введено зимнее время", - отмечает эксперт.

Действительно ли перевод часов бьет по нашему здоровью?

О том, что перевод часов негативно сказывается на здоровье людей, в последнее время говорят все больше и больше. Если собрать воедино все научные исследования, то можно прийти к выводу, что переход на летнее/зимнее время:

повышает риск возникновения инфаркта миокарда у людей, имеющих проблемы с сердцем

увеличивает риск развития диабета и сердечно-сосудистых заболеваний

нарушает тонус симпатической нервной системы, что также может привести к болезням сердца.

Кроме того, многие люди чувствуют себя более уставшими, снижается работоспособность, появляется депрессия...

Поэтому именно отмена летнего времени не повлияет на здоровье. Напротив, избавит от неудобств в бытовом плане.

"Перестройка организма каждые полгода при переводе времени дает сбои гормонального плана, психологический дискомфорт. Кроме того, для астрологов добавляются неудобства периодически учитывать эти изменения. К тому же 2:00 по Гринвичу для Украины является естественным, когда солнце в середине дня стоит в зените, особенно в день летнего солнцестояния... Это совпадает с естественным ритмом организма", - комментирует нам астролог Валерий Московченко.

Перевод часов дисциплинирует людей?

Известный блогер и общественный деятель Андрей Смолий в одном из своих постов в Facebook раскритиковал желание властей отменить перевод часов.

"Солнце будет вставать в три утра, а садиться в июле-августе к 18-19-20 часам, таким образом забирая у людей драгоценные световые часы", - пишет он.

По мнению блогера, таким образом наиболее вероятно "власти решили лоббировать еще больше сверхприбыли для энергетических компаний".

"Каждый дополнительный "темный" час летом - это сотни часов использованных энергоресурсов, которые втридорога продают нам энергокомпании", - считает он.

Так ли это? Точно никто не знает. Но отмена перевода часов для энергетической сферы - это действительно не совсем "окей".

"Перевод часов является одним из средств регулирования нагрузки электрического тока. Дело в том, что потребление тока в течение дня является не равномерным, и имеет четко выраженные пики потребления. Перенос деятельности работников и домохозяйств на светлые часы дня существенно экономит электроэнергию", - говорит нам старший научный сотрудник Института угольных энерготехнологий НАН Украины Алексей Косячков.

В то же время он признает: при переводе часовой стрелки на час назад (или вперед) наблюдаются явления со здоровьем, связанные со стрессом, невозможностью организма быстро приспособиться к новому графику, а также приводит к опозданиям на работу, или наоборот, приходу ранее.

"Лично я считаю, что экономические выгоды преобладают над негативными явлениями и образно дисциплинируют человека. Поэтому поддерживаю перевод часов", - объяснил ученый.

Культура и перевод часов

Отмена летнего времени никакого влияния на сферу культуры не окажет. Посетителей музеев, заповедников, библиотек, театров, концертных залов, кинотеатров меньше или больше не станет, да и зарплата тех, кто работает в культуре, тоже от этого не изменится, уверен культуролог Евгений Сависько.

"Гораздо больше влияют на культуру запреты во время локдаунов. Особенно это касается кино, театра, эстрады", - добавил он.

Точно так же отмена перехода на летнее время не повлияет и на сферу религиозную.

"Независимо от того - то ли летнее время, то ли зимнее - богослужения все равно идут и будут продолжаться", - подчеркнул Евгений.