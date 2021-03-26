Як скасування переведення годинників вплине на кожного з нас: міфи і правда

Скасування переведення годинників - це важливо чи ні?

Питання скасування переходу на літній/зимовий час підіймався в Україні вже давно. Ще у 2011 році Рада розглядала відповідний законопроєкт. Однак, депутати не домовилися на якому часу - зимовому чи літньому - залишитися й питання було відкладено.

У 2019 році Європарламент підтримав скасування переведення годинників. Тому вже в цьому році європейські країни повинні перестати переходити на літній і зимовий час.

"Україна теж повинна скасувати цю практику. Коли зміну часу було введено, вважалося, що це забезпечить економію електроенергії. Однак, як свідчать сучасні дослідження, ніякої економії не відбувається. Натомість багато людей страждають через погіршення самопочуття, у них загострюються хронічні хвороби, погіршується психологічний стан, знижується працездатність. Соціологічні дослідження підтверджують, що більшість українців підтримують скасування переведення годинників", - каже кандидат економічних наук Олександр Хмелевський в інтерв'ю Styler.

Але все ж залишається питання: на якому часі залишитися?

"Верховна Рада проголосувала за те, щоб залишитися на зимовому часі. Він відповідає часовому поясу України. Однак більшість наших громадян хотіли б залишитися на літньому часі. Адже тоді сонце заходить пізніше й увечері після роботи ще можна погуляти. На жаль, влада не врахувала бажання людей, і в березні ми, швидше за все, останній раз перейдемо на літній час. А вже в жовтні остаточно буде введено зимовий час", - відзначає експерт.

Чи дійсно переведення годинників б'є по нашому здоров'ю?

Про те, що переведення годинників негативно позначається на здоров'ї людей, останнім часом говорять все більше і більше. Якщо зібрати воєдино всі наукові дослідження, то можна прийти до висновку, що перехід на літній/зимовий час:

підвищує ризик виникнення інфаркту міокарда у людей, що мають проблеми з серцем

збільшує ризик розвитку діабету і серцево-судинних захворювань

порушує тонус симпатичної нервової системи, що також може призвести до хвороб серця

Крім того, багато людей відчувають себе втомленими, знижується працездатність, з'являється депресія...

Тому саме скасування літнього часу не вплине на здоров'я. Навпаки, позбавить від незручностей в побутовому плані.

"Перебудова організму кожні пів року при переведенні часу дає збої гормонального плану, психологічний дискомфорт. Крім того, для астрологів додаються незручності періодично враховувати ці зміни. До того ж 2:00 за Гринвічем для України є природним, коли сонце в середині дня стоїть у зеніті, особливо в день літнього сонцестояння... Це збігається з природним ритмом організму", - коментує нам астролог Валерій Московченко.

Переведення годинника дисциплінує людей?

Відомий блогер і громадський діяч Андрій Смолій в одному зі своїх постів у Facebook розкритикував бажання влади скасувати переведення годинників.

"Сонце буде вставати о третій ранку, а сідати в липні-серпні до 18-19-20 години, таким чином забираючи у людей дорогоцінні світлові години", - пише він.

На думку блогера, таким чином, найбільш ймовірно "влада вирішила лобіювати ще більше надприбутки для енергетичних компаній".

"Кожна додаткова "темна" годину влітку - це сотні годин використаних енергоресурсів, які втридорога продають нам енергокомпанії", - вважає він.

Але чи це так? Точно ніхто не знає. Скасування переведення годинника для енергетичної сфери - це дійсно не зовсім "окей".

"Переведення годинників є одним із засобів регулювання навантаження електричного струму. Річ у тому, що споживання струму протягом дня є не рівномірним, і має чітко виражені піки споживання. Перенесення діяльності працівників і домогосподарств на світлі години дня суттєво економить електроенергію", - говорить старший науковий співробітник Інституту вугільних енерготехнологій НАН України Олексій Косяків.

Водночас він визнає: при переведенні годинникової стрілки на годину назад (вперед) спостерігаються явища зі здоров'ям, пов'язані зі стресом, неможливістю організму швидко пристосуватися до нового графіку, а також призводить до запізнень на роботу, або навпаки, приходу раніше.

"Особисто я вважаю, що економічні вигоди переважають над негативними явищами й образно дисциплінують людину. Тому підтримую переведення годинників", - пояснив учений.

Культура і переведення годинників

Скасування літнього часу ніякого впливу на сферу культури не зробить. Відвідувачів музеїв, заповідників, бібліотек, театрів, концертних залів, кінотеатрів менше або більше не стане, та й зарплата тих, хто працює в культурі, теж від цього не зміниться, упевнений культуролог Євген Сависько.

"Набагато більше впливають на культуру заборони під час локдаунів. Особливо це стосується кіно, театру, естради", - додав він.

Так само скасування переходу на літній час не вплине і на релігійну сферу.

"Незалежно від того - то літній час, то зимовий - богослужіння все одно йдуть і будуть продовжуватися", - підкреслив Євген.