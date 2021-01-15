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Отмена красных дипломов: в МОН рассказали, что будут выдавать отличникам

Автор: Владимир Костырин

В Украине отказались от красных дипломов для выпускников учебных заведений, которые окончили обучение с отличием. Приказ Министерства образования науки и Украины №1571 о таком новшестве для вузов вступил в действие с января 2021 года.

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При этом высшие учебные заведения имеют право выдавать выпускникам дипломы с особыми пометками об их успеваемости. Об этом 15 января передали в пресс-службе МОН Украины.

В ведомстве отметили, что украинские вузы имеют широкую академическую автономию и по решению ученых советов сами могут вносить в приложения к диплому европейского образца "сведения об отличных учебных достижениях выпускника".

В МОН рассказали, что требования к присуждению награды университеты также определяют самостоятельно.

Кроме того, в приказ "Об утверждении форм документов о высшем образовании (научные степени) и приложения к ним, образца академической справки", который отменил "красные дипломы", могут внести изменения. Так, сейчас Минюст проводит правовую экспертизу документа, и после обработки он может быть скорректирован.

В пресс-службе МОН указали, что ведомством были разработаны формы документов о высшем образовании и научных степенях, соответствующие закону Украины "О высшем образовании" и постановлению правительства:

  • форма диплома младшего бакалавра;
  • форма диплома бакалавра;
  • форма диплома магистра;
  • форма диплома доктора философии;
  • форма диплома доктора искусства;
  • форма диплома доктора наук;
  • форма приложения к диплому европейского образца.

Ранее мы писали о том, что с января 2021 года в украинских школах ввели новые правила, и учебные заведения перешли на новый санитарный регламент.

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