Отмена красных дипломов: в МОН рассказали, что будут выдавать отличникам

В Украине отказались от красных дипломов для выпускников учебных заведений, которые окончили обучение с отличием. Приказ Министерства образования науки и Украины №1571 о таком новшестве для вузов вступил в действие с января 2021 года.

При этом высшие учебные заведения имеют право выдавать выпускникам дипломы с особыми пометками об их успеваемости. Об этом 15 января передали в пресс-службе МОН Украины.

В ведомстве отметили, что украинские вузы имеют широкую академическую автономию и по решению ученых советов сами могут вносить в приложения к диплому европейского образца "сведения об отличных учебных достижениях выпускника".

В МОН рассказали, что требования к присуждению награды университеты также определяют самостоятельно.

Кроме того, в приказ "Об утверждении форм документов о высшем образовании (научные степени) и приложения к ним, образца академической справки", который отменил "красные дипломы", могут внести изменения. Так, сейчас Минюст проводит правовую экспертизу документа, и после обработки он может быть скорректирован.

В пресс-службе МОН указали, что ведомством были разработаны формы документов о высшем образовании и научных степенях, соответствующие закону Украины "О высшем образовании" и постановлению правительства:

форма диплома младшего бакалавра;

форма диплома бакалавра;

форма диплома магистра;

форма диплома доктора философии;

форма диплома доктора искусства;

форма диплома доктора наук;

форма приложения к диплому европейского образца.

Ранее мы писали о том, что с января 2021 года в украинских школах ввели новые правила, и учебные заведения перешли на новый санитарный регламент.