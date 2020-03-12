Отмена богослужений из-за карантина: в ПЦУ сделали важное заявление

На ситуацию с карантином в Украине из-за коронавируса и ограничениями отреагировали в ПЦУ
Карантин в Украине из-за коронавируса введен 12 марата и продлится до 3 апреля - ограничительные меры побудили власти Киева призвать Церковь приостановить проведения массовых богослужений в храмах. ПЦУ отреагировала на ситуацию и выступила с заявлением и рекомендациями верующим.
Так, священнослужители в связи с введением в Украине карантинных мероприятий из-за угрозы распространения COVID-19 просят с внимательностью и пониманием отнестись к решениям и мерам со стороны государства и органов местного самоуправления, органов здравоохранения.
В то же время в ПЦУ подчеркнули, что для отмены богослужений в церквях нет серьезных оснований, и объяснили почему.
"В обращении перед началом Великого поста Блаженнейший Митрополит Епифаний уже отмечал, что разумные и необходимые меры для остановки распространения эпидемии бесспорно должны приниматься, но нельзя давать обоснованным предостережениям перерастать в панику, ужас и агрессию. Также в связи с эвакуацией наших соотечественников из Китая Церковь призывала: пусть страх перед болезнью не затуманивает наши ум и совесть, нашу человечность", - говорится в сообщении ПЦУ на странице в Facebook 12 марта.
Также в Церкви назвали ряд шагов, которые могут уберечь от заражения опасной инфекцией и помогут отвести от панических настроений.
1.Важно иметь достоверную информацию о коронавирусе и пути его распространения, а также об эффективных средств профилактики и действия в случае обнаружения признаков болезни. ПЦУ поощряет к изучению и практическому применению такой информации.
2. В отношении к ситуации, возникшей в связи с пандемией, следует избегать двух крайностей - как игнорирование реальной опасности, так и впадения в панику.
3. Нужно оставаться дома, ограничить общение, чтобы не подвергать опасности окружающих, обратиться к врачам и выполнять их указания в случае выявления признаков болезни или обоснованному основанию считать себя принадлежащими к группе риска.
4. В ПЦЕ призвали с повышенным вниманием относиться к личной гигиене, использовать эффективные средства дезинфекции.
5. В Поместных Церквях, которые ранее столкнулись с вызовом эпидемии, было рекомендовано:
6. При применении вышеприведенных рекомендаций нет серьезных оснований принимать обобщенное ограничения на проведение регулярных богослужений.
7. Церковь неизменно сохраняет особое отношение к Евхаристии, причастию Тела и Крови Христовых, как к Таинству, что подается "во исцеление души и тела", а не как к потреблению пищи (1 Коринфянам 11: 20-30).
8. И учения, и многовековой реальный опыт бытия Церкви неоднократно доказывали и доказывают важность и действенность молитвы в преодолении кризисных явлений и вызовов.
Также в Православной Церкви Украины добавили, что на следующей неделе состоится заседание Священного Синода ПЦУ, по итогам которого будет опубликован общецерковный документ по затронутым выше вопросам.
Напомним, что ранее в ПЦУ сделали заявление о связи посещения церкви с распространением COVID-19. Митрополит Дмитрий Рудюк подчеркнул, что отказ от таинства причастия - одного из главных опасений прихожан - или же попытки придумать иные способы причащения являются богохульством.