Скасування богослужінь через карантин: у ПЦУ зробили важливу заяву

Карантин в Україні - в ПЦУ зробили заяву (колаж РБК-Україна)

На ситуацію з карантином в Україні через коронавірус і обмеженнями відреагували в ПЦУ

Карантин в Україні через коронавірус введено 12 марата і триватиме до 3 квітня - обмежувальні заходи спонукали владу Києва закликати Церкву призупинити проведення масових богослужінь у храмах. ПЦУ відреагувала на ситуацію і виступила із заявою та рекомендаціями до вірян.

Так, священнослужителі у зв'язку з введенням в Україні карантинних заходів через загрозу поширення COVID-19 просять з увагою і розумінням поставитися до рішень і заходів з боку держави і органів місцевого самоврядування, органів охорони здоров'я.

У той же час в ПЦУ наголосили, що для скасування богослужінь у церквах немає серйозних підстав, і пояснили чому.

"У зверненні перед початком Великого посту Блаженнійший Митрополит Епіфаній вже наголошував на тому, що розумні та необхідні заходи для зупинення поширення епідемії безперечно мають вживатися, але не можна давати обґрунтованим застереженням переростати у паніку, жах та агресію. Також у зв’язку з евакуацією наших співвітчизників з Китаю Церква закликала: нехай страх перед хворобою не затуманює наші розум і совість, нашу людяність", - йдеться в повідомленні ПЦУ на сторінці в Facebook 12 березня.

Також у Церкві назвали ряд кроків, які можуть вберегти від зараження небезпечною інфекцією і допоможуть відвести від панічних настроїв.

1.Важливо мати достовірну інформацію про коронавірус та шляхи його поширення, а також про ефективних засобів профілактики та дії в разі виявлення ознак хвороби. ПЦУ заохочує до вивчення і практичного застосування такої інформації.

2. Щодо ситуації, що виникла у зв'язку з пандемією, слід уникати двох крайнощів - як ігнорування реальної небезпеки, так і впадання в паніку.

3. Потрібно залишатися вдома, обмежити спілкування, щоб не наражати на небезпеку оточуючих, звернутися до лікарів і виконувати їх вказівки в разі виявлення ознак хвороби або обґрунтованої підстави вважати себе такими, що належать до групи ризику.

4. У ПЦЕ закликали з підвищеною увагою ставитися до особистої гігієни, використовувати ефективні засоби дезінфекції.

5. У Помісних Церквах, які раніше зіткнулися з викликом епідемії, було рекомендовано:

посилити заходи протиепідемічної безпеки в храмах;

використовувати засоби дезінфекції, у тому числі для підтримки чистоти ікон та інших святинь;

на час пандемії достатнім проявом поваги до святинь (хресту, іконам, святим мощам) може бути поклоніння/поклон перед ними, без цілування;

зазначені заходи можуть застосовуватися до особистих привітань і проявів поваги між членами Церкви (між священнослужителями і мирянами під час подання благословення);

тимчасово не переносити святині (святі мощі, шановані ікони) з місць їх постійного зберігання;

використання для запивки після прийняття причастя одноразових стаканів або споживання лише антидору.

6. При застосуванні вищенаведених рекомендацій немає серйозних підстав приймати узагальнене обмеження на проведення регулярних богослужінь.

7. Церква незмінно зберігає особливе ставлення до Євхаристії, причастя Тіла і Крові Христових, як до Таїнства, що подається "на зцілення душі і тіла", а не як до споживання їжі (1 Коринфянам 11: 20-30).

8. І навчання, і багатовіковою реальний досвід буття Церкви неодноразово доводили і доводять важливість і дієвість молитви у подоланні кризових явищ і викликів.

Також в Православній Церкві України додали, що на наступному тижні відбудеться засідання Священного Синоду ПЦУ, за підсумками якого буде опублікований загальноцерковний документ з порушених вище питань.

Нагадаємо, що раніше у ПЦУ зробили заяву про зв'язок відвідування церкви з поширенням COVID-19. Митрополит Дмитро Рудюк наголосив, що відмова від таїнства причастя - одного з головних побоювань парафіян - або ж спроби придумати інші способи причащання є богохульством.