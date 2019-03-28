ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Календарь выборов
Результаты опросов по регионам Украины
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Составлен возрастной портрет избирателей основных кандидатов в президенты

Новости » Выборы 2019    28.03.2019 - 15:17
Составлен возрастной портрет избирателей основных кандидатов в президенты
Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

У Зеленского и Порошенко совершенно разный электорат

Избиратели основных кандидатов на выборов президента Украины существенно отличаются по возрасту. Об этом свидетельствуют данные опроса фонда "Демократические инициативы" и КМИС.

Составлен возрастной портрет избирателей основных кандидатов в президенты

Данные: dif.org.ua

По данным опроса, Владимир Зеленский является абсолютным лидером молодых избирателей: в возрастной категории до 30 лет за него голове проголосовать 45% респондентов, далее поддержка постепенно снижается: 26% среди избирателей в возрасте 30-44 года, 12% - среди избирателей 45-59 лет и 6% - среди тех, кому за 60 лет.

Петра Порошенко, наоборот, меньше всего поддерживает молодежь в возрасте до 30 лет (7%), а в остальных возрастных категорий поддержка на уровне 13-15%.

Юлию Тимошенко молодежь в возрасте до 30 лет поддерживает еще меньше (3%), а больше всего - избиратели от 45 лет и старше (12%).

Так же и у других кандидатов преобладает более тарший избиратель: за Анатолия Гриценко готовы проголосовать 2% избирателей в возрасте до 30 лет, 5% - в возрастной группе 30-44 года, 6% - в группе 45-59 лет и 9% среди избирателей старше 60 лет. Такая же ситуация и у Юрия Бойко, электорат которого наименьший среди молодежи до 30 лет (1%) и крупнейший среди избирателей старше 60 лет (13%).

Социологи отмечают, что большинство сторонников кандидатов (65%) считает, что их выбор уже окончательный и не изменится, однако в составе избирателей каждого из популярных кандидатов имеющиеся 30-40% тех, кто может еще и передумать и поддержать другого кандидата.

Опрос был проведен фондом "Демократические инициативы" совместно с Киевским международным институтом социологии. Полевой этап исследования проходил с 20 по 26 марта 2019 года. Всего было опрошено 1600 респондентов. Статистическая погрешность (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,7% для показателей близких к 50%, 3,2% - для показателей близких к 25%, 2,2% - для показателей близких к 10%, 1,7% - для показателей близких к 5%.

Как сообщало РБК-Украина по данным опроса КМИС и "Демократических инициатив", на сегодняшний день наибольшие шансы выйти во второй тур президентских выборов в Украине сохраняют Владимир Зеленский и Петр Порошенко.

Напомним, по данным опроса КМИС и "Демократических инициатив", большинство граждан (56%) считают, что ситуация в стране изменится к лучшему в результате выборов президента Украины.

Большинство избирателей доверяют экзит-полам Большинство украинцев верят в улучшение ситуации после выборов
Выборы 2019 Выборы 2019: главные новости дня Рейтинги кандидатов
Новости Украины Порошенко Тимошенко Зеленский Гриценко опросрейтингвыборы
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь