Как отличить симптомы после прививки от заболевания COVID-19: ученые сделали важное уточнение

Также поствакцинальные побочные эффекты схожи по характерным проявлениям начала самой болезни – утомляемость, головная и мышечная боль.

Ученые выяснили, сколько людей их чувствовали. В частности, в Британии примерно каждый третий житель столкнулся с побочными эффектами после прививки. Кроме того, всего около 1% вакцинированных заболели COVID-19.

Специалисты провели сравнительный анализ, приняв во внимание действие мРНК-вакцин Pfizer и Moderna, а также AstraZeneca и Janssen с аденовирусным вектором. Для этого они оценивали результаты клинических испытаний указанных препаратов, которые проводились в период с 1 января прошлого года до 21 июля 2021-го.

Что показало исследование

Около 15 000 человек приняли участие в исследовании, которые получили прививку одной из этих вакцин, используемых в стране. Отмечается, что около 4000 после вакцинации испытывали состояние, которое описывали как "похожее на коронавирус".

У 2% процентов результат теста на COVID – 19 методом ПЦР был положительным, а у остальных 11 000 человек, не имевших таких симптомов, - в 0,8%. Как пояснили исследователи, среди этих 11 тысяч вакцинированных в обычной жизни 88 человек спокойно ходили бы по улицам, даже не подозревая, что инфицированы.

К общим симптомам после вакцинации и во время первых проявлений COVID-19 принадлежат: