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Як відрізнити симптоми після щеплення від захворювання COVID-19: вчені зробили важливе уточнення

Автор: Тетяна Самарук

У проміжку між отриманням першої та другої дози вакцини можна заразитися коронавірусом.

Про це розповіли вчені з Королівського коледжу Лондона.

Також поствакцинальні побічні ефекти схожі за характерними проявами початку самої хвороби – стомлюваність, головний і м'язовий біль.

Вчені вияснили, скільки людей їх відчували. Зокрема, у Британії приблизно кожен третій житель зіткнувся з побічними ефектами після щеплення. Окрім того, всього близько 1% вакцинованих захворіли на COVID-19.

Фахівці провели порівняльний аналіз, взявши до уваги дію мРНК-вакцин Pfizer і Moderna, а також AstraZeneca і Janssen з аденовірусним вектором. Для цього вони оцінювали результати клінічних випробувань зазначених препаратів, які проводилися в період із 1 січня минулого року до 21 липня 2021-го.

Що показало дослідження

Близько 15 000 осіб взяли участь у дослідженні, які отримали щеплення однією з цих вакцин, що використовуються у країні. Зазначається, що близько 4000 після вакцинації відчували стан, який описували як "схожий на коронавірус".

У 2% відсотків результат тесту на COVID-19 методом ПЛР був позитивним, а в решти 11 000 осіб, які не мали таких симптомів, – в 0,8%. Як пояснили дослідники, серед цих 11 тисяч вакцинованих у звичайному житті 88 осіб спокійно ходили б вулицями, навіть не підозрюючи, що інфіковані.

До спільних симптомів після вакцинації і під час перших проявів COVID-19 належать:

  • стомлюваність;

  • головний біль;

  • біль у м'язах;

  • лихоманка.

Раніше ми повідомляли, що вчені пояснили появи тромбів у заражених коронавірусом.

Також, лікарі в Індії розповіли, чим небезпечний Delta-варіант коронавірусу. Це порушення слуху, важкі розлади шлунка й утворення тромбів.

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