Чем отличается шаманское от просекко и от чего не будет болеть голова

Новый год уже не за горами, а вместе с ним и вопросы, что же поставить из алкоголя на праздничный стол. Естественно, празднество ассоциируется с бокалом игристого напитка в красивом бокале.
В нашем материале читайте, чем же отличается шампанское, например, от просекко, и от какого напитка на утро не будет "раскалываться" голова.
Итак, самая главная разница между шампанским и просекко в производстве этих напитков.
Шампанское производят методом шампенуа из определенных сортов винограда, который включает в себя процесс первичной ферментации в дубовых бочках и вторичной ферментации в бутылке, добавления дозажа (сахара) и длительным контактом вина с дрожжами. Это длительный процесс. Соответственно и цена хорошего напитка не может быть дешевой.
В производстве, просекко, например, много времени не нужно. Просекко - это игристое родом из северо-востока Италии (регионы Венето и Фриули), его производят по технологии Шарма. В этом методе вино настаивается в больших резервуарах под давлением.
Этот процесс более быстрый, при этом естественный; это не добавление газа из баллона. Цена итальянского напитка всегда дешевле, чем французское шампанское.
Для того, чтобы понять, натуральный ли продукт перед вами - понаблюдайте за пузырьками в бокале. Если они искрятся и долго не исчезают - это игристое. СО2 или углекислый газ образуется за счет естественного брожения, с помощью дрожжей.
Если же пузырьки в бокале крупные и быстро выходят - перед вами просто газированное вино (в него искусственно добавляют СО2).
Самое тяжелое похмелье вызывает просекко. Об этом рассказывал сомелье Марко Кастеланелли.
Он отметил, что после бокала или двух этого напитка у человека наутро может очень сильно болеть голова. Эксперт обратил внимание, что просекко и шампанское содержат пузырьки углекислого газа, благодаря которым организм быстрее поглощает алкоголь.
Для того, чтобы избежать адского состояния на утро, не забывайте о воде. Старайтесь выпивать по стакану после каждой порции спиртного. И не забывайте про количество алкоголя, которое определит ваше состояние на утро.
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