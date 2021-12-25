Открытие нового "Эпицентра" в Харькове омрачилось скандалом: люди с матом "штурмовали" ТЦ

В Харькове на открытии нового торгового центра сети гипермаркетов "Эпицентр" произошел скандал - у дверей магазина собралась масса граждан, дожидаясь "праздничного открытия", но стали их впускать на полчаса позже анонсированного времени. Возмущенные такой задержкой люди принялись грубо ругаться с охраной ТЦ, стоя в очереди на улице.
Видео инцидента 25 декабря опубликовано в Telegram-канале "Труха. Харьков".
На кадрах можно увидеть, что "перерождение" прежнего магазина "Эпицентр" по ул. Архитекторов, 7 на Алексеевке, закрытого на ремонт год назад, в двухэтажный ТЦ с продуктовым магазином и фудкортом - вызвало ажиотаж у харьковчан. В субботу утром под зданием уже собралась толпа.
Очередь при открытии "Эпицентра" в Харькове на Алексеевке 25 декабря (фото: t.me / Труха. Харьков)
Но открыть торгцентр в 9:00, как было запланировано, не получилось, что вызвало большое недовольство у некоторых "особо рьяных" покупателей.
Так, один мужчина прямо в проходе стал кричать на работника "Эпицентра", требуя, чтобы людей впустили внутрь, так как на улице все стоят и мерзнут.
Также звучали настойчивые призывы объяснить, когда же таки откроют ТЦ. Все это эмоциональный гражданин подкреплял весьма крепкими и матерными выражениями.
"Двери открывай, на**й! Пустите людей в магазин! Вы что, ох**нели вообще, бл**ь, на**й!?.. Посмотрите сколько людей пришло! Устроили праздничное, бл**ь, открытие!" - негодовал мужчина.
Охранник, в свою очередь, вел себя спокойно и, общался по телефону с администрацией относительно ситуации.
Видео, как это происходило, можно посмотреть по этой ссылке (предупреждаем - звучит ненормативная лексика!)
Большинство граждан в очереди тоже не конфликтовали и просто дожидались, когда откроют ТЦ, и даже с улыбкой реагировали на поведение нетерпеливого консумера.
Впрочем, когда магазин таки официально заработал и стал впускать покупателей, громадная торговая точка (площадью около 29 тысяч "квадратов") стала быстро наполняться посетителями.
Видео: посетители нового "Эпицентра" в Харькове игнорировали карантинные правила о дистанции
Ранее сообщалось, что недавно в Киеве охранники "Эпицентра" силой раздели 67-летнюю женщину, поскольку подумали, что она украла вешалку. Действия секьюрити магазина довели ее до инфаркта.