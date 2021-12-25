Відкриття нового "Епіцентру" в Харкові затьмарилося скандалом: люди з матюками "штурмували" ТЦ

У Харкові на відкритті нового торгового центру мережі гіпермаркетів "Епіцентр" стався скандал - біля дверей магазину зібралася маса громадян, чекаючи "святкового відкриття", але стали їх впускати на пів години пізніше анонсованого часу. Обурені такою затримкою люди почали грубо лаятися з охороною ТЦ, стоячи в черзі на вулиці.
Відео інциденту 25 грудня опубліковано в Telegram-каналі "Труха. Харків".
На кадрах можна побачити, що "переродження" колишнього магазину "Епіцентр" по вул.архітекторів, 7 на Олексіївці, закритого на ремонт рік тому, на двоповерховий ТЦ з продуктовим магазином і фудкортом - викликало ажіотаж у харків'ян. У суботу вранці під будівлею вже зібрався натовп.
Черга при відкритті "Епіцентру" у Харкові на Олексіївці 25 грудня (фото: t.me / Труха. Харків)
Але відкрити торгцентр о 9:00, як було заплановано, не вийшло, що викликало велике невдоволення у деяких "особливо завзятих" покупців.
Так, один чоловік прямо в проході став кричати на працівника "Епіцентру", вимагаючи, щоб людей впустили всередину, оскільки на вулиці всі стоять і мерзнуть.
Також лунали наполегливі заклики пояснити, коли ж таки відкриють ТЦ. Все це емоційний громадянин підкріплював вельми міцними та матюками виразами.
"Двері відкривай, на**й! Пустіть людей в магазин! Ви що, ох**нілі взагалі, бл**ь, на**й!?.. Подивіться скільки людей прийшло! Влаштували святкове, бл**ь, відкриття!" - обурювався чоловік.
Охоронець, своєю чергою, поводився спокійно і, спілкувався по телефону з адміністрацією щодо ситуації.
Відео, як це відбувалося, можна подивитися за цим посиланням (попереджаємо - звучить ненормативна лексика!)
Більшість громадян у черзі теж не конфліктували та просто чекали, коли відкриють ТЦ, і навіть з посмішкою реагували на поведінку нетерплячого консумера.
Втім, коли магазин таки офіційно запрацював і став впускати покупців, величезна торгова точка (площею близько 29 тисяч "квадратів") стала швидко наповнюватися відвідувачами.
Відео: відвідувачі нового "Епіцентру" у Харкові ігнорували карантинні правила про дистанцію
Раніше повідомлялося, що нещодавно в Києві охоронці "Епіцентру" силою роздягли 67-річну жінку, оскільки подумали, що вона вкрала вішалку. Дії сек'юріті магазину довели її до інфаркту.