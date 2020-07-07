Открытие границ в Европе: в ЕС дали неутешительный прогноз

В ЕС рассказали, когда откроются границы (Фото: freepik)

В Евросоюзе рассказали, когда могут открыть границы для посещения туристов

В Евросоюзе сделали заявление о возможности открытия границ в условиях пандемии коронавируса. На данный момент рассматривают три вероятных сценария. Самый оптимистичный прогноз по открытию границ – это в сентябре 2020 года.

Если эпидемическая ситуация в мире будет сохраняться на нынешнем уровне, то границы могут открыть только ближе к концу 2020 года, при самом неутешительном прогнозе – не раньше 2021 года. Об этом рассказал исполнительный директор пограничного агентства ЕС Frontex Фабрис Леджери, сообщает "Укринформ".

"У нас есть три сценария. По первому ЕС и Frontex будут способны вернуться к нормальной охране границ в сентябре. По второму, мы сможем сделать это лишь в конце текущего года. По наименее оптимистичному сценарию, в течение 2021 года мы все еще будем вынуждены иметь дело с последствиями пандемии и определенными ограничениями на путешествия", - рассказал Леджери.

В ближайшее время агентство планирует расширить обмен информацией с третьими странами. В Украину будет отправлен офицер связи, который будет работать в рамках выполнения регионального мандата в отношении стран Восточного партнерства.

Стоит отметить, что 7 июля в МИД Украины обновили список стран, которые готовы принимать украинских туристов. На данный момент в этом списке уже 23 страны. В некоторых туристы смогут попасть только при наличии визы, в некоторые – с определенными карантинными ограничениями.

Также мы писали о том, как украинцам перед путешествием за границу проверить возможность посещения страны или транзитного пересечения.