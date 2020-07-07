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Відкриття кордонів у Європі: у ЄС дали невтішний прогноз

STYLERЖиття    07.07.2020 - 14:37
Відкриття кордонів у Європі: у ЄС дали невтішний прогноз
У ЄС розповіли, коли відкриються кордони (Фото: freepik)
Автор: Анна Шиканова

В Євросоюзі розповіли, коли можуть відкрити кордони для відвідування туристів

В Євросоюзі зробили заяву про можливості відкриття кордонів в умовах пандемії коронавірусу. На цей момент розглядають три ймовірні сценарії. Найоптимістичніший прогноз щодо відкриття кордонів – це у вересні 2020 року.

Якщо епідемічна ситуація у світі буде зберігатися на нинішньому рівні, то кордони можуть відкрити тільки ближче до кінця 2020 року, при самому невтішному прогнозі – не раніше 2021 року. Про це розповів виконавчий директор прикордонного агентства ЄС Frontex Фабріс Леджери, повідомляє "Укрінформ".

"У нас є три сценарії. По першому ЄС Frontex будуть здатні повернутися до нормального охорони кордонів у вересні. По другому, ми зможемо зробити це лише в кінці поточного року. По найменш оптимістичному сценарію, протягом 2021 року ми все ще будемо змушені мати справу з наслідками пандемії та визначеними обмеженнями на подорожі", - розповів Леджери.

Найближчим часом агентство планує розширити обмін інформацією з третіми країнами. В Україну буде відправлений офіцер зв'язку, який буде працювати в рамках виконання регіонального мандата стосовно країн Східного партнерства.

Варто відзначити, що 7 липня в МЗС України оновили список країн, які готові приймати українських туристів. На цей час у цьому списку вже 23 країни. У деякі туристи зможуть потрапити тільки при наявності візи, в деякі – з певними карантинними обмеженнями.

Також ми писали про те, як українцям перед подорожжю за кордон перевірити можливість відвідування країни або транзитного перетину.

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