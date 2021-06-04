Как открыть счет ФОП в различных банках: пошаговые инструкции

Предприниматели в Украине могут открыть счет в банке в самих отделениях финучреждений или самостоятельно дистанционно в интернете, что позволит ФОП (ФЛП - физическим лицам предпринимателям) принимать на них платежи в наличном и безналичных расчетах.
Какие для этого нужны документы и какая процедура при открытии счета для ФОПов в разных банках, а также на что стоит пристальнее обращать внимание при их выборе - читайте в материале ниже.
Как правило, пакет документов для открытия расчетного счета для ФОПа является стандартным для большинства банков - коммерческих и государственных. В него входят:
Данные после этого отправляются в налоговый орган по месту регистрации, чтобы поставить открытый счет на учет.
Открыть счет ФОП можно в любом из банков Украины (коммерческих и государственных). При этом желательно обратить особое внимание на тарифы на банковское обслуживание, а именно: какая стоимость открытия счета; какая ежемесячная абонентская плата или плата за обслуживание счета; какая комиссия взимается за переводы на счета других банков, за зачисление средств на счет, и при снятии денег.
Мы расскажем, что предлагают ФОПам при открытии расчетного счета, на примере банков "монобанк", ПриватБанк и Ощадбанк.
Монобанк для этого предоставляет на своем сайте отдельное меню, как открыть счет ФОП. Для этого нужно:
Инструкция:
В приложении в меню открытия счетов при регистрации в диалоговом окне нужно заполнить данные про свой бизнес, после чего происходит подтверждения открытия счета, и в банке появится ваш расчетный счет ФОП, на который можно переводить деньги, оплачивать налоги, получать переводы.
Какие тарифы:
В ПриватБанке предлагают открыть счет ФОП в отделениях и через интернет, осуществив 6 действий:
Какие тарифы:
В тарифном пакете "Счет для малого бизнеса" предлагается:
Ощадбанк предоставляет возможность открытия счета онлайн или в отделении банка.
Через интернет нужно:
В отделении банка вам понадобится такой пакет документов для физических лиц:
Для завершения операции вам необходимо внести минимальную сумму на свой счет: от 30 гривен - если вы открываете счет в нацвалюте, и от 5 долларов - если счет валютный.
Какие тарифы:
В тарифе "Мое дело" предлагается:
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