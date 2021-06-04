Как открыть счет ФОП в различных банках: пошаговые инструкции

Что нужно для открытия счета в банке

Как правило, пакет документов для открытия расчетного счета для ФОПа является стандартным для большинства банков - коммерческих и государственных. В него входят:

паспорт гражданина Украины;

идентификационный номер налогоплательщика;

свидетельство о регистрации индивидуальным предпринимателем;

свидетельство плательщика единого налога или выписка из государственного реестра;

также может потребоваться книга учета доходов;

карточка образцов подписей или электронная подпись, и также (при наличии) оттиск печати;

заполнить анкету или опросник.

Данные после этого отправляются в налоговый орган по месту регистрации, чтобы поставить открытый счет на учет.

Какая процедура при открытии счета в разных банках

Открыть счет ФОП можно в любом из банков Украины (коммерческих и государственных). При этом желательно обратить особое внимание на тарифы на банковское обслуживание, а именно: какая стоимость открытия счета; какая ежемесячная абонентская плата или плата за обслуживание счета; какая комиссия взимается за переводы на счета других банков, за зачисление средств на счет, и при снятии денег.

Мы расскажем, что предлагают ФОПам при открытии расчетного счета, на примере банков "монобанк", ПриватБанк и Ощадбанк.

Открытие счета ФОП в monobank:

Монобанк для этого предоставляет на своем сайте отдельное меню, как открыть счет ФОП. Для этого нужно:

пройти быструю регистрацию в приложении monobank и получить карточку;

быть зарегистрированным как физлицо-предприниматель;

открыть счет ФОП в приложении monobank в 1 касание.

Инструкция:

В приложении в меню открытия счетов при регистрации в диалоговом окне нужно заполнить данные про свой бизнес, после чего происходит подтверждения открытия счета, и в банке появится ваш расчетный счет ФОП, на который можно переводить деньги, оплачивать налоги, получать переводы.

Какие тарифы:

стоимость открытия счета - 0 грн;

стоимость обслуживания счета в месяц - 0 грн;

комиссия за перевод на счета других банков - 0 грн.

Открытие счета для ФОП в ПриватБанке:

В ПриватБанке предлагают открыть счет ФОП в отделениях и через интернет, осуществив 6 действий:

предоставить регистрационные данные;

указать регион обслуживания;

заполнить анкетные данные;

оформить корпоративную карту;

дать подпись документов;

получить реквизиты вашего счета.

Какие тарифы:

В тарифном пакете "Счет для малого бизнеса" предлагается:

открытие счета онлайн - бесплатно, а в отделении - 100 гривен;

стоимость обслуживания счета в месяц - 100 гривен;

комиссия за снятие наличных - 1%;

комиссия за перевод на счета других банков - 3 гривны.

Открытие счета ФОП в Ощадбанке:

Ощадбанк предоставляет возможность открытия счета онлайн или в отделении банка.

Через интернет нужно:

на сайте банка в личном кабинете открыть меню "Карты и счета" и нажать в подменю "Открыть счет";

выбрать валюту открываемого счета и заполнить данные, после чего подтвердить свои намерения, нажав кнопку "Открыть".

В отделении банка вам понадобится такой пакет документов для физических лиц:

паспорт или другой документ, подтверждающий личность;

идентификационный код;

документ, который подтверждает пути получения доходов (для нерезидентов страны).

Для завершения операции вам необходимо внести минимальную сумму на свой счет: от 30 гривен - если вы открываете счет в нацвалюте, и от 5 долларов - если счет валютный.

Какие тарифы:

В тарифе "Мое дело" предлагается: