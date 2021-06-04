Як відкрити рахунок ФОП у різних банках: покрокові інструкції

Підприємці в Україні можуть відкрити рахунок у банку в самих відділеннях фінустанов або самостійно дистанційно в інтернеті, що дозволить ФОП (фізичним особам підприємцям) приймати на них платежі в готівковому та безготівкових розрахунках.
Які для цього потрібні документи і яка процедура при відкритті рахунку для ФОПів у різних банках, а також на що варто пильніше звертати увагу при їх виборі - читайте в матеріалі нижче.
Як правило, пакет документів для відкриття розрахункового рахунку для ФОПа є стандартним для більшості банків - комерційних і державних. До нього входять:
Дані після цього відправляються до податкового органу за місцем реєстрації, щоб поставити відкритий рахунок на облік.
Відкрити рахунок ФОП можна в будь-якому з банків України (комерційних і державних). При цьому бажано звернути особливу увагу на тарифи на банківське обслуговування, а саме: яка вартість відкриття рахунку; яка щомісячна абонентська плата або плата за обслуговування рахунку; яка комісія стягується за перекази на рахунки інших банків, за зарахування коштів на рахунок, і при знятті грошей.
Ми розповімо, що пропонують ФОПам при відкритті розрахункового рахунку, на прикладі банків "монобанк", ПриватБанк і Ощадбанк.
Монобанк для цього надає на своєму сайті окреме меню, як відкрити рахунок ФОП. Для цього потрібно:
Інструкція:
У додатку в меню відкриття рахунків при реєстрації в діалоговому вікні потрібно заповнити дані про свій бізнес, після чого відбувається підтвердження відкриття рахунку, і в банку з'явиться ваш розрахунковий рахунок ФОП, на який можна переказувати гроші, оплачувати податки, отримувати перекази.
Які тарифи:
У Приватбанку пропонують відкрити рахунок ФОП у відділеннях та через інтернет, здійснивши 6 дій:
Які тарифи:
У тарифному пакеті "Рахунок для малого бізнесу" пропонується:
Ощадбанк надає можливість відкриття рахунку онлайн або у відділенні банку.
Через інтернет потрібно:
У відділенні банку вам знадобиться такий пакет документів для фізичних осіб:
Для завершення операції вам необхідно внести мінімальну суму на свій рахунок: від 30 гривень - якщо ви відкриваєте рахунок в нацвалюті, і від 5 доларів - якщо рахунок валютний.
Які тарифи:
У тарифі "Моя справа" пропонується:
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