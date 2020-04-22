Надо открыть кафе и рестораны: украинский медик сделал заявление

Медик высказался о карантине (коллаж: РБК-Украина)

Бывший санитарный врач Украины считает, что кафе и рестораны нужно открыть

Карантин в Украине из-за коронавируса ввели 12 марта и продлили его до 11 мая решением Кабмина. Из-за распространения инфекции в стране остаются закрытыми кафе, рестораны, небольшие магазины, а также парки и скверы. Бывший главный санитарный врач Украины Святослав Протас считает, что карантин нужно ослаблять. По его мнению, нужно открыть кафе и рестораны, а оставить закрытыми транспорт, школы и университеты.

Медик считает абсурдом закрытие мест общественного питания и думает, что это сделали по политическим соображениям.

"Есть критические направления и отрасли, которые могут быть катализатором вспышки вируса – это общественный и пассажирский транспорт, учебные процессы, развлекательные заведения, кинотеатры, культовые сооружения – где есть возможность большого скопления людей и тесных контактов. Все остальное мы отпускаем и мониторим ситуацию. Закрытие кафе и других малых ресторанов – абсурд, не надо было этого делать. Такое впечатление, что это сделали по политическим соображениям", – рассказал врач "Обозревателю".

Также медик раскритиковал планы правительства смягчить карантин и разрешить людям библиотеки и музеи. По мнению Протаса, в стране это решение абсурдно, так как здесь никто не читает книг.

Как ранее мы писали, Кабинет министров продлил карантин в Украине, но с частичным смягчением.