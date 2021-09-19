"Открыли глаз, который уцелел": самая пострадавшая от взрыва в Карпатах очнулась в больнице

По словам мужчины, у нее уцелел один глаз, руку пришлось "собирать".

"Маринка сегодня еще лучше. Движется всем телом. Рука, которую собрали движется. Открыли глаз, который уцелел. Меня видела, не очень резко, но видела. Даже улыбнулась", - написал он.

Орест добавил, что некоторые анализы "плохие" и вызывают беспокойство врачей. Ведь ранения от взрывов непредсказуемы.

Орест и Марина Малыш с сыном (facebook.com/malysh.orest)

Что известно о других пострадавших

Три других пострадавших девушки также в сознании.

"Лида также сегодня меня видела своими глазами. Надя и Юля лучше. Но лучше не значит, что всем стало легко. Девушки мужественно переносят всю боль", - добавил Орест Малыш.

Что произошло в ночь с 15 на 16 сентября

Группа из 12 туристов во время отдыха в Карпатах на полонине "Под Берды" вблизи с. Вороненка решила развести огонь на старом кострище, чтобы согреться и приготовить еду. Вдруг прогремел мощный взрыв.

Людей разбросало в разные стороны взрывной волной, двое мужчин 29 и 36 лет погибли на месте, четыре женщины получили ранения разной степени тяжести - ожоги, колото-резаные раны, один парень получил мелкие порезы. Дети, 3 и 5 лет, к счастью не пострадали - они мирно спали в палатках.

Предполагается, что сдетонировать мог снаряд, оставленный со времен войны.