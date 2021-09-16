ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Могли быть бомбы времен войны. Названа возможная причина взрыва в Карпатах

Новина українською →
Карпаты, Четверг 16 сентября 2021 10:23
Могли быть бомбы времен войны. Названа возможная причина взрыва в Карпатах Фото: названа возможная причина взрыва в Карпатах (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Спасатели назвали возможную причину взрыва в Карпатах во время разжигания костра. В ГСЧС связывают инцидент со взрывчатками, которые могли находиться на месте происшествия еще со времен войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг ГУ ГСЧС Ивано-Франковской области.

"Инцидент произошел на месте прохождения линии боевых действий "Брусиловский прорыв" (времена Первой мировой войны), а также месте линии обороны "Арпада" (времен Второй мировой войны). Из-за чего на месте происшествия возможны нахождения взрывоопасных предметов", - резюмировали в ГСЧС.

Напомним, вчера вечером на полонине "Под Берды" вблизи с. Вороненка туристы разжигали костер, во время чего произошел взрыв неустановленного происхождения.

В результате погибли 2 человека, 3 человека травмированы и 1 человек получил контузию.

Сегодня утром травмированных лиц транспортировано к подножию горы, передано медицинским работникам и госпитализировано.

Для поиска и транспортировки пострадавших от ГСЧС привлекалось 30 человек и 6 единиц техники.

Читайте РБК-Украина в Google News
Карпаты Взрыв
NEWS
В Украине возможны три сценария развития ситуации с коронавирусом, - Ляшко
В Украине возможны три сценария развития ситуации с коронавирусом, - Ляшко
DAILY
Без лишних глаз. Зачем Россия убирает наблюдателей на границе с ОРДЛО
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Без лишних глаз. Зачем Россия убирает наблюдателей на границе с ОРДЛО