Откровенно говоря, это лицемерно: Меган Маркл и принца Гарри уличили во лжи

Меган Маркл и принц Гарри, которые публично ратуют за охрану природы, позволяют себе пользоваться частными самолетами, которые выбрасывают в атмосферу в семь раз больше диоксида кислорода на человека, чем коммерческие рейсы. Об этом информирует The Sun.

Накануне Меган и Гарри снова воспользовались частным самолетом и уселись в Mercedes с тонированными окнами, а после - в сопровождении охраны отправились в частную виллу, расположенную на берегу моря.

Меган Маркл и принц Гарри (фото: GettyImages)

Изначально сообщалось, что они посетили испанский курорт в самом начале августа - когда Меган праздновала свой день рождения. Но теперь сообщается, что семейство вылетело на остров чуть позже и вернулось с Ибицы 14-го числа. Второй за 48 часов полет Сассексов еще больше взбесил защитников окружающей среды.

Бывший охранник принцессы Дианы Кен Уорф сказал: "Откровенно говоря, это лицемерно. Гарри не может проповедовать о катастрофических эффектах изменения климата, одновременно катаясь по миру на частном самолете".

К слову, бывшие армейские товарищи принца Гарри были неприятно удивлены тем влиянием, которое оказывает на него супруга. Сослуживцы герцога Сассекского по Афганистану поразились тем, что некогда брутал и выпивох Гарри теперь балует себя дорогущим педикюром и сеансами массажа.

Также мы писали, что на Уимблдоне герцогиня Сассекская угодила в громкий скандал, связанный с запретом окружающим ее фотографировать во время турнира. Такое "табу" вызвало в местной прессе широкую волну критики.