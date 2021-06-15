Отключили газ: в Днепре мужчина готовил еду в квартире на открытом огне

В Днепре мужчина в собственной квартире разжег костер, потому что дома выключили газ, а он хотел приготовить еду.
Об этом пишет местное издание "Днепр Оперативный".
Так, происшествие случилось 13 июня на улице Синельниковская, 9.
С жалобой в полицию обратились соседи мужчины. Люди жаловались на то, что в доме было сильное задымление.
В полиции установили квартиру, из которой шел дым и постучали туда. Оказалось, что костер разжег 59-летний мужчина.
Как оказалось, что накануне у него из-за долгов за коммуналку отключили газоснабжение и он готовил еду на открытом огне без соблюдения пожарной безопасности.
Полиция провела с мужчиной профилактическую беседу.
Ранее сообщали, что в Киеве произошел пожар в городской больнице №1. Возгорание произошло на третьем этаже трехэтажного здания.
Добавим, что в конце января в Харькове в результате пожара в нелегальном доме престарелых погибли 15 человек. Впоследствии в стране начались масштабные проверки домов престарелых.