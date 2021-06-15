Відімкнули газ: у Дніпрі чоловік готував їжу в квартирі на відкритому вогні

Так, подія трапилась 13 червня на вулиці Синельниківська, 9.

Зі скаргою до поліції звернулися сусіди чоловіка. Люди скаржилися на те, що в будинку було сильне задимлення.

У поліції встановили квартиру, з якої йшов дим і постукали туди. Виявилось, що вогнище розпалив 59-річний чоловік.

Як виявилось, що напередодні в нього через борги за комуналку відімкнули газопостачання і він готував їжу на відкритому вогні без дотримання пожежної безпеки.

Поліція провела з чоловіком профілактичну бесіду.