Не отказывайтесь от солнца: поможет избежать преждевременной смерти

Ученые заявили, что регулярное пребывание под солнечными лучами способно продлить жизнь человека и значительно снижает риск преждевременной смерти. Также отказ от солнца может привести к развитию туберкулеза, сахарного диабета, склероза и рахита.

Как отмечают в результатах своего исследовании шведские ученые, люди, которые регулярно загорали под солнцем в два раза реже умирали преждевременной смертью, чем те, кто постоянно сидел в тени. Об этом пишет издание LadyHealth.

Исследование продолжалось на протяжении 20 лет и было изучено более 30 тысяч историй болезни, большая часть данных была о женщинах. Автор проекта отмечает, что солнечные лучи буквально могут спасти жизнь человеку. Он отметил, что заявления медиков о том, что солнечные лучи приводят к раку кожи, не совсем верны.

Ученые рассказали, что для иммунной системы человека жизненно необходимо получать витамин D, который впитывается в организм под воздействием ультрафиолета. При нехватке этого витамина у человека могут развиваться такие серьезные заболевания, как сахарный диабет, туберкулез, склероз и рахит.

Исследователи объяснили, что отказ от солнечных ванн может повысить риск преждевременной смерти по любой причине. Однако находиться под лучами палящего солнца не стоит, достаточно проводить время на воздухе в первой половине дня и вечером, после 17 часов.

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