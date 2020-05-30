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Откажитесь от важных дел и тщательно спланируйте день: гороскоп на сегодня для всех знаков Зодиака

STYLERЖизнь    30.05.2020 - 06:00
Откажитесь от важных дел и тщательно спланируйте день: гороскоп на сегодня для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 30 мая 2020 (Коллаж РБК-украина)

Астрологи рассказали, кого ждут сложные ситуации в субботу, 30 мая

Гороскоп на субботу, 30 мая, гласит о том, что день будет наполнен тревогами, возможны срывы планов и даже разочарования. Однако такой суббота станет не для всех представителей зодиакального созвездия.

Астрологи рассказали, кого ждет спокойный и интересный день, а кому звезды сулят неприятности и проблемы, пишет издание SlovoFraza.

Овен. Результативность сегодня будет зашкаливать. Воспользуйтесь моментом и доведите до конца все незаконченные дела.

Телец. Тщательно спланируйте сегодня свои действия и продумайте детали. Если начнутся кардинальные изменения, вы будете во всеоружии.

Близнецы. Сегодня возможны срывы планов и отмена дел. Вечером ожидайте важную новость и поаккуратнее с финансами.

Рак. Не ввязывайтесь в сомнительные конфликты и не распускайте язык. Свою правоту вам доказать не удастся, а вот репутацию и нервы можете испортить.

Лев. Не соглашайтесь на служебный роман, так как долго он не продлится. А разговоры о нем могут сильно испортить вам нервы.

Дева. Будьте аккуратны со сделками, есть риск юридических и финансовых потерь. Звезды сулят важную встречу, которая изменит всю жизнь.

Весы. День будет сложным, но усилия будут потрачены не зря. Займитесь планированием и совершенствованием собственных навыков.

Скорпион. Звезды сулят возможность найти дополнительный заработок, направьте на это свои силы.

Стрелец. Откажитесь от дел, которыми вы занимаетесь на показ. Отложите все важные вопросы. Постарайтесь не лицемерить и не строить хитрые планы – окажетесь в дураках.

Козерог. Проведите день с семьей или близкими людьми, будьте с ними щедры и внимательны. Откажитесь сегодня от тяжелой пищи.

Водолей. Сегодня вами овладеют грусть и меланхолия. Сдержите свои эмоции и не пытаетесь восстановить настроение вредной едой и напитками.

Рыбы. Подходящий день для того, чтобы избавиться от всего лишнего и ненужного в доме, в жизни. Направьте силы на работу по дому.

Напомним, ранее мы писали о том, что астрологи назвали знаки Зодиака, которые смогут в июне осуществить самые заветные желания.

А также рассказывали о том, что стало известно, здоровье каких знаков Зодиака окажется в июне в опасности.

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Автор: Styler

Теги Новости Украины гороскопастрологиязнаки Зодиака
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