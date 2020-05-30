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Відмовтеся від важливих справ і ретельно сплануйте день: гороскоп на сьогодні для всіх знаків Зодіаку

STYLERЖиття    30.05.2020 - 06:00
Відмовтеся від важливих справ і ретельно сплануйте день: гороскоп на сьогодні для всіх знаків Зодіаку
Гороскоп на 30 травня 2020 (Колаж РБК-україна)

Астрологи розповіли, кого чекають складні ситуації в суботу, 30 травня

Гороскоп на суботу, 30 травня, свідчить про те, що день буде наповнений тривогами, можливі зриви планів і навіть розчарування. Однак такою субота стане не для всіх представників зодіакального сузір'я.

Астрологи розповіли, кого чекає спокійний і цікавий день, а кому зірки обіцяють неприємності та проблеми, пише видання SlovoFraza.

Овен. Результативність сьогодні буде зашкалювати. Скористайтеся моментом і доведіть до кінця всі незакінчені справи.

Тілець. Ретельно сплануйте сьогодні свої дії та продумайте деталі. Якщо почнуться кардинальні зміни, ви будете у всеозброєнні.

Близнюки. Сьогодні можливі зриви планів і скасування справ. Увечері чекайте важливу новину та акуратніше з фінансами.

Рак. Не вплутуйтеся в сумнівні конфлікти й не розпускати мову. Свою правоту вам довести не вдасться, а от репутацію і нерви можете зіпсувати.

Лев. Не погоджуйтеся на службовий роман, оскільки він довго не триватиме. А розмови про нього можуть сильно зіпсувати вам нерви.

Діва. Будьте акуратні з угодами, є ризик юридичних і фінансових втрат. Зірки обіцяють важливу зустріч, яка змінить все життя.

Терези. День буде складним, але зусилля будуть витрачені не даремно. Займіться плануванням і вдосконаленням власних навичок.

Скорпіон. Зірки обіцяють можливість знайти додатковий заробіток, направте на це свої сили.

Стрілець. Відмовтеся від справ, якими ви займаєтеся на показ. Відкладіть всі важливі питання. Постарайтеся не лицемірити та не будувати хитрі плани – опинитеся в дурнях.

Козоріг. Проведіть день з родиною чи близькими людьми, будьте з ними щедрі та уважні. Відмовтеся від важкої їжі.

Водолій. Сьогодні вами заволодіють смуток і меланхолія. Стримайте свої емоції та не намагайтесь відновити настрій шкідливою їжею та напоями.

Риби. Відповідний день для того, щоб позбавитися від всього зайвого і непотрібного в будинку, в житті. Направте сили на роботу по дому.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що астрологи назвали знаки Зодіаку, які зможуть у червні здійснити найзаповітніші бажання.

А також розповідали про те, що стало відомо, здоров'я яких знаків Зодіаку опиниться в червні в небезпеці.

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Автор: Styler

Теги Новини України гороскопастрологиязнаки Зодиака
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