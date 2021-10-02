Откажитесь от алкоголя на месяц и вы очень удивитесь: что произойдет с организмом

Эксперты говорят, что с каждой неделей без спиртного вы будете замечать изменения.

Прекрасный сон

Конечно же, первое благо и, наверное, самое главное - это сон. Вы перестанете спать беспокойно и будете полноценно отдыхать. Это происходит из-за того, что после употребления алкоголя человек хуже восстанавливается во время REM-фазы (фаза быстрого движения глаз). После вечеринки или даже пару бокалов вина вы просыпаетесь разбитым и не полноценно отдохнувшим.

Пропадет обезвоживание и вы похудеете

Ученые говорят, что уже после второй недели без алкоголя у вас придет в норму водный баланс и вполне возможно, что вы похудеете. Согласитесь, для людей с проблемами веса - это прекрасный стимул не пить!

Качество кожи и артериальное давление

Специалисты выяснили, что через три-четыре недели без спиртного - качество кожи человека гораздо улучшается, это происходит благодаря очищению печени, которая в это время не должна очищать организм от токсинов, которые попадают туда с алкоголем.

Прекрасное настроение и концентрация внимания

Баланс дофамина в организме, который стабилизируется без алкоголя, поможет вам быть более сконцентрированным, менее тревожным. Вы удивитесь, насколько улучшится ваша память, а перепады настроения перестанут беспокоить.