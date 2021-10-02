Відмовтеся від алкоголю на місяць і ви дуже здивуєтеся: що станеться з організмом

Експерти кажуть, що з кожним тижнем без спиртного ви будете помічати зміни.

Прекрасний сон

Звичайно ж, перше благо і, напевно, найголовніше - це сон. Ви перестанете спати неспокійно і будете повноцінно відпочивати. Це відбувається через те, що після вживання алкоголю людина гірше відновлюється під час REM-фази (фаза швидкого руху очей). Після вечірки або навіть пару келихів вина ви прокидаєтеся розбитими, про повноцінний відпочинок можна і не мріяти.

Пропаде зневоднення і ви схуднете

Вчені кажуть, що вже після другого тижня без алкоголю у вас прийде в норму водний баланс і цілком можливо, що ви схуднете. Погодьтеся, для людей з проблемами ваги - це прекрасний стимул не пити!

Якість шкіри та артеріальний тиск

Фахівці з'ясували, що через три-чотири тижні без спиртного - якість шкіри людини набагато поліпшується, це відбувається завдяки очищенню печінки, яка в цей час не повинна очищати організм від токсинів, які потрапляють туди з алкоголем.

Прекрасний настрій і концентрація уваги

Баланс дофаміну в організмі, який стабілізується без алкоголю, допоможе вам бути більш сконцентрованим, менш тривожним. Ви здивуєтеся, наскільки покращиться ваша пам'ять, а перепади настрою перестануть турбувати.