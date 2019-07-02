Отказались от выпускного ради друга: школьники в Днепре растрогали украинцев

Фото: коллаж РБК-Украина

Выпускной у школьников в Днепре получился "самый сказочный", призналась учительница

в Днепре одноклассники смогли вместе попрощаться со школой

В Днепре выпускники УВК №66 поддержали своего одноклассника в беде и отказались от торжества ради сбора средств для помощи другу. 11-классник Дима Антоненко весной получил серьезную травму, когда нырял в водоем. Парню провели сложную операцию в больнице им. Мечникова, и сейчас он находится во Львовской области на реабилитации. Школьникам все равно удалось вместе провести выпускной, пусть и виртуально - с помощью Viber, передает "КП в Украине".

Выпускной бал для учеников 11-А вышел необычный - скромный и очень душевный. Друзья вместо ресторана провели время в школьной столовой.

По словам классного руководителя 11-А Елены Запрудиной, сценарий вечеринки написали сами школьницы. Было вручение аттестатов, затем танцевали вальс, а после столовой - с 12-килограммовым тортом от мэра с надписью "Спасибо за отзывчивость. Вы - замечательные" - ребята утром пошли встречать рассвет.

В Днепре выпускники 11-А УВК №66 поддержали одноклассника в беде (Фото Елены Запрудиной / kp.ua)

"Настолько все прошло душевно, что многие говорили, что это самый сказочный выпускной за последние годы", - рассказала она.

Одноклассники пересылали Диме фото и видео по Viber.

"Мысленно мы были с ним, а он - с нами", - рассказала Запрудина.

Также она сообщила, что Диму 24 июня перевозили реанимобилем из областной детской больницы Днепра во Львовскую область, и впереди его ждет длительный процесс восстановления.

Фото из соцсети

"У него все время процедуры, массажи. Ему восстанавливают мелкую моторику, начиная с таких для нас привычных процессов, как например, чистка зубов, нажатие кнопок на телефоне", - говорит Запрудина.

Видео: YouTube / Елена Запрудина / Выпускной вальс. НПК №66, Днепр. 27 июня 2019

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