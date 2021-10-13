ru ua
Ср, 13 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

На Буковине в "скорой" умер иностранец, которого отказались принимать две больницы

Новина українською →
Черновицкая область, Среда 13 октября 2021 18:48
На Буковине в "скорой" умер иностранец, которого отказались принимать две больницы В скорой на Буковине умер иностранец (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

В Черновицкой области в автомобиле скорой помощи умер 72-летний гражданин Италии. Мужчине в двух больницах отказали в госпитализации.

Об инциденте сообщает ТСН.

Почему пациента не принимали в больницы

Так, 72-летний мужчина впал в диабетическую кому и родственники немедленно вызвали "скорую помощь", которая повезла пациента к Сторожинецкой больницы. Однако, там сказали, что помочь не могут, ведь заведение ковідний и реанимация заполнена.

Поэтому медики отправились за 25 километров в областную больницу. Но там из-за пандемии больного направили в другое заведение. Мужчина, который находился в крайне тяжелом состоянии два часа возили по больницам, умер по дороге в третью клинику. Сейчас в областном департаменте здравоохранения выясняют, кто виноват в смерти пациента.

По словам директора Черновицкого Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Владимира Еленева, мужчину пытались реанимировать, но ничего не помогло.

"Сейчас есть такие обострения состояний, что предоставить качественную медицинскую помощь в автомобиле скорой помощи невозможно, надо это делать в условиях стационара. В стационар не приняли. Аргумент-то, что сейчас эта больница ковидная", — рассказал он.

Ранее мы сообщали, что в Днепре врачи спасли тяжелобольного пациента с коронавирусом, у которого недуг "скрывался" под простудой.

Также недавно мы писали, что Комаровский рассказал, нужно ли вызывать "скорую" при высоком давлении.

Читайте РБК-Украина в Google News
LITE
Праздник 13 октября: что строго запрещено делать в день Григория
Праздник 13 октября: что строго запрещено делать в день Григория