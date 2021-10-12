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В Днепре врачи спасли тяжелобольного пациента с коронавирусом: болезнь "скрывалась" под простудой

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Днепр, Вторник 12 октября 2021 14:48
В Днепре врачи спасли тяжелобольного пациента с коронавирусом: болезнь "скрывалась" под простудой В больнице Мечникова спасли мужчину с коронавирусом (коллаж РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

В Днепре в областной клинической больнице имени Мечникова врачи спасли тяжелобольного пациента с коронавирусом. В частности, у 68-летнего Владимира из Кривого Рога болезнь "скрывалась" под симптомами простуды.

Об этом на своей странице в Facebook рассказал главный врач Сергей Рыженко.

Как проявлялась болезнь

Медик рассказал, что мужчина заболел остро и быстро, поэтому и был доставлен в больницу на машине скорой помощи. Важно, что у пациента коронавирус проявлялся, как обычная простуда.

"Его ковид скрывался под простудой. Из боли в горле вырос в пневмонию. Доставлен в Мечникова на скорой. На мониторах тревожными всплесками пульсирует его жизнь. Когда госпитализировали в Мечникова - очень низкая сатурация, давление падало до минимальных цифр. Ритм сердца разрушен", - говорит врач.

Также на третьи сутки пациента удалось стабилизировать врачу Владимиру Дубине. Медик выполнил все новейшие подходы в лечении коронавирусных осложнений. Поэтому отрывая от лица маску, мужчина, мечтающий дождаться внука.

Ранее мы сообщали, что украинцев призвали избавляться от домашних врачей-"антиваксив".

Также мы писали, что эксперты ВОЗ рекомендовали бустерную прививку людям с ослабленным иммунитетом.

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