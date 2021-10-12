В Днепре врачи спасли тяжелобольного пациента с коронавирусом: болезнь "скрывалась" под простудой
В Днепре в областной клинической больнице имени Мечникова врачи спасли тяжелобольного пациента с коронавирусом. В частности, у 68-летнего Владимира из Кривого Рога болезнь "скрывалась" под симптомами простуды.
Об этом на своей странице в Facebook рассказал главный врач Сергей Рыженко.
Как проявлялась болезнь
Медик рассказал, что мужчина заболел остро и быстро, поэтому и был доставлен в больницу на машине скорой помощи. Важно, что у пациента коронавирус проявлялся, как обычная простуда.
"Его ковид скрывался под простудой. Из боли в горле вырос в пневмонию. Доставлен в Мечникова на скорой. На мониторах тревожными всплесками пульсирует его жизнь. Когда госпитализировали в Мечникова - очень низкая сатурация, давление падало до минимальных цифр. Ритм сердца разрушен", - говорит врач.
Также на третьи сутки пациента удалось стабилизировать врачу Владимиру Дубине. Медик выполнил все новейшие подходы в лечении коронавирусных осложнений. Поэтому отрывая от лица маску, мужчина, мечтающий дождаться внука.
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