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На Буковині у "швидкій" помер іноземець, якого відмовились приймати дві лікарні

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Чернівецька область, Середа 13 жовтня 2021 18:48
На Буковині у "швидкій" помер іноземець, якого відмовились приймати дві лікарні У швидкій на Буковині помер іноземець (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Чернівецькій області в автомобілі швидкої допомоги помер 72-річний громадянин Італії. Чоловікові у двох лікарнях відмовили у госпіталізації.

Про інцидент повідомляє ТСН.

Чому пацієнта не приймали до лікарень

Так, 72-річний чоловік впав у діабетичну кому і родичі негайно викликали "швидку допомогу", яка повезла пацієнта до Сторожинецької лікарні. Однак, там сказали, що допомогти не можуть, адже заклад ковідний і реанімація заповнена.

Тому медики вирушили за 25 кілометрів до обласної лікарні. Але там через пандемію хворого скерували до іншого закладу. Чоловік, який знаходився у вкрай тяжкому стані дві години возили по лікарнях, помер дорогою до третьої клініки. Наразі в Обласному департаменті охорони здоров’я з'ясовують, хто винен у смерті пацієнта.

За словами директора Чернівецького центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Володимира Єленєва, чоловіка намагалися реанімувати, але нічого не допомогло.

"Наразі є такі загострення станів, що надати якісну медичну допомогу в автомобілі швидкої допомоги неможливо, треба це робити в умовах стаціонару. В стаціонар не прийняли. Аргумент — те, що наразі ця лікарня ковідна", — розповів він.

Раніше ми повідомляли, що у Дніпрі лікарі врятували тяжкохворого пацієнта з коронавірусом, в якого недуга "переховувалась" під застудою.

Також нещодавно ми писали, що Комаровський розповів, чи потрібно викликати "швидку" при високому тиску.

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