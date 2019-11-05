Мы не отказали: Квартал показал уникальные архивные фото Зеленского

Владимир Зеленский в юности (Коллаж РБК-Украина)

Квартал 95 отмечает День рассмотрения старых фотографий с Зеленским

В сети появились уникальные архивные фотографии президента Украины Владимира Зеленского, которые были сделаны во время выступления команды КВН "Запорожье-Кривой Рог. Транзит", а также во время посиделок с участниками команды. Фото опубликовали на странице "Квартал 95" в Instagram.

Как отметили в коллективе "Квартал 95", 5 ноября – это день рассмотрения старых фотографий.

"Сегодня День рассмотрения старых фотографий. День, когда можно приехать к родным, полистать фотоальбом и окунуться в теплые, радостные воспоминания. Не отказывайте себе в таких моментах! Мы не отказали", - сказано в комментарии к архивным снимкам.

На большинстве фотографий присутствует президент Украины Владимир Зеленский. Все снимки были сделаны в его студенческие годы.

Владимир Зеленский в юности (Фото: instagram.com/kvartal95official)

Пользователям очень понравилась данная публикация и они попросили "Квартал 95" опубликовать больше архивных снимков.

Напомним, ранее мы публиковали уникальные фотографии президента Украины Владимира Зеленского с его дочерью Александрой, которая появилась на свет в 2004 году.

"Чтобы лучше понимать детей, надо иногда и самому становиться ребенком. Давайте оставим нашим детям страну, которой они будут гордиться!" - заявил президент под одним из своих постов в Instagram.