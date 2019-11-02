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Зеленский ответил на нашумевшее обвинение, которое оказалось ложью

STYLERПерсоны    02.11.2019 - 16:06
Зеленский ответил на нашумевшее обвинение, которое оказалось ложью
Владимир Зеленский (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

Зеленский рассказал правду о украинско-китайских отношениях

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на нашумевшее обвинение в свой адрес, которее выдвинул Анатолий Амелин на своей странице в социальной сети Facebook.

Не так давно Амелин опубликовал пост, в котором "раскрыл" тему украинско-китайских отношений. "1 октября 2019 года Украина впервые за (!) 27 лет не поздравила Китай с Днем независимости. Даже Трамп поздравил (по-своему), а Украина нет. На сайте президента поздравления нет, на сайте Кабмина тоже", - указано в сообщении.

Подобное заявление шокировало президента и Зеленский решил ответить, что думает по этому поводу.

"Anatoliy Amelin, спасибо за пристальное внимание к украинско-китайским отношениям в вашем последнем посте. Отвечать на все пункты сейчас будет долго. Однако вот опровержения вашего первого пункта о том, что якобы Украина не поздравила Китай с Днем независимости. Поздравление было отправлено 1 октября , как и положено. Мы просим проверять информацию перед ее распространением. Украина высоко ценит отношения с Китаем", - написал Зеленский.

Зеленский ответил на обвинения (фото: facebook.com/zelenskiy95)

Напомним, что Кошевой рассказал, как изменился Зеленский. При этом юморист прокомментировал слова Гордона о том, как тот рассказывал, что Зеленский "плохо выглядит и не выспавшийся".

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