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Ми не відмовили: Квартал показав унікальні архівні фото Зеленського

STYLERЖиття    05.11.2019 - 22:27
Ми не відмовили: Квартал показав унікальні архівні фото Зеленського
Володимир Зеленський в юності (Колаж РБК-Україна)

Квартал 95 відзначає День розгляду старих фотографій із Зеленським

У мережі з'явилися унікальні архівні фотографії президента України Володимира Зеленського, які були зроблені під час виступу команди КВК "Запоріжжя-Кривий Ріг. Транзит", а також під час посиденьок з учасниками команди. Фото опублікували на сторінці "Квартал 95" в Instagram.

Як зазначили в колективі "Квартал 95", 5 листопада – це день розгляду старих фотографій.

"Сьогодні День розгляду старих фотографій. День, коли можна приїхати до рідних, погортати фотоальбом і зануритися в теплі, радісні спогади. Не відмовляйте собі в таких моментах! Ми не відмовили", - сказано в коментарі до архівних знімків.

На більшості фотографій присутній президент України Володимир Зеленський. Всі знімки були зроблені в його студентські роки.

Володимир Зеленський в юності (Фото: instagram.com/kvartal95official)

Користувачам дуже сподобалася ця публікація і вони попросили "Квартал 95" опублікувати більше архівних знімків.

Нагадаємо, раніше ми публікували унікальні фотографії президента України Володимира Зеленського з його донькою Олександрою, яка з'явилася на світ у 2004 році.

"Щоб краще розуміти дітей, треба іноді і самому ставати дитиною. Давайте залишимо нашим дітям країну, якою вони будуть пишатися!" - заявив президент під одним зі своїх постів в Instagram.

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