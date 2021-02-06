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Відмова від сніданку може збільшити тривалість життя: ви будете здивовані

Субота 06 лютого 2021 10:27
Відмова від сніданку може збільшити тривалість життя: ви будете здивовані
Експерт розповів, чому відмова від сніданку корисна (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Відмова від сніданку може виявитися дуже корисною звичкою, оскільки це сприяє збільшенню тривалості життя. Відомий біохакер Дейв Еспрі вважає, що тривалість життя і здоров'я людини безпосередньо пов'язані зі звичками, які людина здобуває протягом багатьох років.

Дейв Еспрі зазначив, що одним зі способів досягти довголіття є відмова від сніданку. Значущість першої трапези сильно перебільшена і, хоча багато фахівців вважають ранкову їжу дуже важливою, не варто змушувати себе їсти, якщо немає апетиту. Біохакер пояснює, що абсолютно спокійно можна відмовитися від сніданку і при цьому не боятися за власне здоров'я. І це корисно навіть з точки зору кількості цукру та інсуліну в крові. Про це пише Express.

"Пропуск сніданку збільшує кількість часу, проведеного без їжі, що істотно знизить ризик постраждати від діабету або інсульту", - стверджує Еспрі.

Варто відзначити, що цей експерт прихильник інтервального голодування. Він неодноразово вже заявляв, що дослідження вчених показують, що проводити деякий час без їжі абсолютно безпечно. Навпаки, така практика забезпечує підвищення захисту людини від розвитку ожиріння, діабету 2 типу, захворювань мозку. Також при цьому знижується ймовірність появи хвороб, які асоціюються зі старінням.

У випадку зі сніданком, Еспрі зазначає, що можна виключити один прийом їжі зовсім, а ось обід і вечерю просто зрушити в часі. Рання вечеря збільшує період без їжі до сну, що знижує навантаження на травну систему та організм в нічний час і дозволяє йому ефективніше відновлюватися.

"Вечеря на годину раніше дає вашому тілу вночі ще одну годину для процесів самовідновлення замість того, щоб займатися переварюванням їжі в шлунку", - зазначає біохакер.

Крім того, Еспрі радить більше рухатися, оскільки саме це є основним секретом довголіття. Активні вправи протягом 20 хвилин в день або два заходи по 10 хвилин допоможуть залишатися бадьорими та енергійними до глибокої старості. Як показують дослідження, така кількість вправ протягом 8 років здатні знизити загальну смертність на 14%, а збільшити тривалість життя на 3 роки.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що експерти назвали зміни в організмі, які виникають при щоденному сніданку вівсянкою.

А також ми розповідали про те, що вчені назвали час, який ідеально підходить для сніданку.

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