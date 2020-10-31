Отказ от ношения маски говорит о развитии психического расстройства: заявление ученых

Масочный режим введен во многих странах мира и специалисты уже неоднократно подтверждали исследованиями, что этот метод защиты является самым эффективным в борьбе с коронавирусом.

Маски стали постоянным атрибутом и их используют во всех общественных местах, а за отказ использования маски можно получить очень внушительный штраф. Однако и это не останавливает скептиков и противников такого метода защиты. Стоит отметить, что есть категории, которым маску можно не надевать – это люди с заболеваниями легких, в том числе и астматики, а также люди с нервными расстройствами, у которых маска вызывает приступы паники или клаустрофобии. Ученые из Бразилии утверждают, что люди, которые осознанно отказываются носить маски и соблюдать меры предосторожности, обладают антисоциальными чертами личности, пишет Bigmir.net.

Эксперты провели исследование, в котором взяли участие добровольцы в возрасте от 18 до 73 лет. По результатам этого исследования был составлен опросник, в котором у участников выясняли вопросы о поведении, о соблюдении мер предосторожности во время пандемии, о чувствах по отношению к другим людям, которые соблюдают или не соблюдают карантинные правила.

Выяснилось, что пандемия условно разделила людей на два профиля личности. Те, кто соблюдал все правила безопасности – обладали эмпатией, у них был высокий социальный уровень. А вот те, кто нарушал меры – имели антисоциальный профиль и самые высокие баллы в тестах они набрали за вопросы, которые касались враждебности, бездушия, лживости и безответственности. У большинства представителей второго профиля было диагностировано АСПЛ (антисоциальное расстройство личности).

Как отмечают ученые, АСПЛ может существенно влиять на восприятие людей, на их мысли, поведение, чувства и в первую очередь – по отношению к другим людям.

"Как и другие типы расстройства личности, антисоциальное расстройство личности находится в спектре, что означает, что оно может варьироваться от случайного плохого поведения до неоднократного нарушения закона и совершения серьезных преступлений. Считается, что у психопатов тяжелая форма антиобщественного расстройства личности. Эти черты объясняют, по крайней мере частично, причину, по которой люди продолжают не соблюдать меры сдерживания даже при увеличении числа случаев заболевания и смертей", - говорится в материалах исследования.

Напомним, ранее мы писали о том, что врачи опровергли самые распространенные мифы о коронавирусе.

А также рассказывали о том, что ученые нашли подтверждение того, что маски снижают риск заражения COVID-19.