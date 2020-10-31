Відмова від носіння маски говорить про розвиток психічного розладу: заява вчених

Масковий режим запроваджено в багатьох країнах світу і фахівці вже неодноразово підтверджували дослідженнями, що цей метод захисту є найбільш ефективним у боротьбі з коронавірусом.

Маски стали постійним атрибутом і їх використовують у всіх громадських місцях, а за відмову від використання маски можна отримати дуже значний штраф. Однак і це не зупиняє скептиків і противників такого методу захисту. Варто відзначити, що є категорії, яким маску можна не одягати – це люди з захворюваннями легень, в тому числі й астматики, а також люди з нервовими розладами, у яких маска викликає напади паніки або клаустрофобії. Вчені з Бразилії стверджують, що люди, які свідомо відмовляються носити маски та дотримуватися заходів обережності, мають антисоціальні риси особистості, пише Bigmir.net.

Експерти провели дослідження, в якому взяли участь добровольці у віці від 18 до 73 років. За результатами цього дослідження був складений опитувальник, у якому в учасників з'ясовували питання про поведінку, про дотримання заходів безпеки під час пандемії, про почуття стосовно інших людей, які дотримуються чи не дотримуються карантинних правил.

З'ясувалося, що пандемія умовно поділила людей на два профілі особистості. Ті, хто дотримувався всіх правил безпеки – володіли емпатією, у них був високий соціальний рівень. А ось ті, хто порушував заходи – мали антисоціальний профіль і найвищі бали в тестах вони набрали за питання, які стосувалися ворожості, бездушшя, брехні та безвідповідальності. У більшості представників другого профілю було діагностовано АСПЛ (антисоціальний розлад особистості).

Як відзначають вчені, АСПЛ може суттєво впливати на сприйняття людей, на їхні думки, поведінку, почуття і в першу чергу – стосовно інших людей.

"Як і інші типи розладу особистості, антисоціальний розлад особистості знаходиться в спектрі, що означає, що воно може змінюватись від випадкового поганого поводження до неодноразового порушення закону і здійснення серйозних злочинів. Вважається, що у психопатів важка форма антигромадського розладу особистості. Ці риси пояснюють, принаймні частково, причину, по якій люди продовжують не дотримуватися заходів стримування навіть при збільшенні числа випадків захворювань і смертей", - йдеться в матеріалах дослідження.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що лікарі спростували найпоширеніші міфи про коронавірус.

А також розповідали про те, що вчені знайшли підтвердження того, що маски знижують ризик зараження COVID-19.