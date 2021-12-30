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Отгулять Новый год и не заболеть: в Минздраве дали важны советы украинцам

Новина українською →
Четверг 30 декабря 2021 12:21
Отгулять Новый год и не заболеть: в Минздраве дали важны советы украинцам Фото: Как не заразиться коронавирусом во время Нового года (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

В период новогодних праздников риск заразиться коронавирусом намного больше. Люди ходят в гости, собираются большими компаниями, посещают общественные места и не всегда придерживаются противоэпидемических правил.

В Минздраве рассказали украинцам, как отпраздновать безопасно новогодние праздники и не заболеть.

Отмечается, что коронавирус – не повод отменять новогодние праздники. Но соблюдение противоэпидемических праздников очень важно в такие дни.

Основные правила:

  • Правильно носите маску в общественных местах
  • Регулярно мойте руки
  • Соблюдайте физическую дистанцию в 1,5-2 метра
  • Проветривайте помещение
  • Избегайте большого скопления людей

Если вы не очень хорошо себя чувствуете, то оставайтесь дома и не подвергайте опасности собственное здоровье и здоровье окружающих.

При появлении первых симптомов острого респираторного заболевания обязательно обратитесь к семейному врачу и сделайте тест на COVID-19.

Как сделать праздник максимально безопасным

Ограничьтесь кругом родных и близких, без массовых вечеринок

Чем больше собирается людей в одном помещении – тем больше риск заражения COVID-19

Учитывайте все риски! Подумайте о том, что кто-то из ваших гостей может иметь сопутствующие заболевания и о то, все ли ваши гости вакцинированы.

Стоит подумать о праздновании на открытом воздухе с соблюдением дистанции, если есть такая возможность.

Если вы проводите празднование в закрытом помещении, то регулярно делайте проветривания.

Чтобы минимизировать социальные контакты, проведите онлайн-шоппинг.

Используйте услугу самовывоза онлайн-заказов, чтобы избежать скопления людей в очередях.

Если вы относитесь к категории людей с риском тяжелого COVID-19 или не вакцинировались – отложите необязательные путешествия.

В случае любых поездок придерживайтесь всех противоэпидемических правил.

Отгулять Новый год и не заболеть: в Минздраве дали важны советы украинцамКак отгулять Новый год и не заболеть

Напомним, ранее мы писали о том, что врачи назвали симптомы коронавируса, при которых нужна госпитализация.

А также рассказывали о том, что врачи назвали симптом Омикрона, который указывает на тяжесть течения болезни.

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