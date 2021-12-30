Відгуляти Новий рік і не захворіти: у МОЗ дали важливі поради українцям
У період Новорічних свят ризик заразитися коронавірусом набагато більше. Люди ходять в гості, збираються великими компаніями, відвідують громадські місця і не завжди дотримуються протиепідемічних правил.
В МОЗ розповіли українцям, як відсвяткувати безпечно новорічні свята і не захворіти.
Відзначається, що коронавірус – не привід скасовувати новорічні свята. Але дотримання протиепідемічних свят дуже важливе в такі дні.
Основні правила:
- Правильно носіть маску в громадських місцях
- Регулярно мийте руки
- Дотримуйтесь фізичну дистанцію в 1,5-2 метри
- Провітрюйте приміщення
- Уникайте великого скупчення людей
Якщо ви не дуже добре себе почуваєте, то залишайтеся вдома і не наражайте на небезпеку власне здоров'я і здоров'я оточуючих.
При появі перших симптомів гострого респіраторного захворювання обов'язково зверніться до сімейного лікаря і зробіть тест на COVID-19.
Як зробити свято максимально безпечним
Обмежтеся колом рідних і близьких, без масових вечірок
Чим більше збирається людей в одному приміщенні - тим більший ризик зараження COVID-19
Враховуйте всі ризики! Подумайте про те, що хтось із ваших гостей може мати супутні захворювання і про те, чи всі ваші гості вакциновані.
Варто подумати про святкування на відкритому повітрі з дотриманням дистанції, якщо є така можливість.
Якщо ви проводите святкування в закритому приміщенні, то регулярно робіть провітрювання.
Щоб мінімізувати соціальні контакти, проведіть онлайн-шопінг.
Використовуйте послугу самовивозу онлайн-замовлень, щоб уникнути скупчення людей в чергах.
Якщо ви належите до категорії людей з ризиком важкого COVID-19 або не вакцинувалися - відкладіть необов'язкові подорожі.
У випадку будь-яких поїздок дотримуйтеся всіх протиепідемічних правил.
Як відгуляти Новий рік і не захворіти
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що лікарі назвали симптоми коронавірусу, при яких потрібна госпіталізація.
А також розповідали про те, що лікарі назвали симптом Омікрона, який вказує на тяжкість перебігу хвороби.