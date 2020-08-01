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Батько Жанни Фріске шокував правдою про хвороби Заворотнюк

Субота 01 серпня 2020 10:59
Батько Жанни Фріске шокував правдою про хвороби Заворотнюк
Анастасія Заворотнюк (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Заворотнюк може померти

За стан Анастасії Заворотнюк переживає батько Жанни Фріске, чия дочка п'ять років тому померла від раку мозку. Про це Володимир Копилов заявив в інтерв'ю виданню "Співрозмовник".

За його словами, в ситуації зі співачкою виписка додому не виявилася гарантією лікування. "Важко сказати, добре це чи погано, коли людину відпускають з лікарні. Нам теж дозволили в якийсь момент побути вдома. Тоді Жанні стало краще, і протягом чотирьох місяців все було добре. А потім різко настало погіршення. І за сім місяців вона пішла. Невідомо, як буде у випадку з Настею. Дай Бог, щоб все було добре", - прокоментував Володимир Борисович.

На той момент Фріске пропонували засіб, який вбиває віруси. Жанні кололи ліки, вартістю 60 тисяч доларів за один укол. Але її чоловік Дмитро Шепелєв вирішив зупинити лікування, як тільки почалися поліпшення. Після цього стався рецидив хвороби.

Родичі Жанни досі вважають, що Шепелєв безпосередньо винен у смерті співачки. "Всі картки від рахунків були у нього. Коли ми взяли всі ці рахунки, ми офігіли. І нам продюсер Жанни дзвонив і говорив: "Що ви робите? Заберіть у нього карти". А він просто по 20 мільйонів мало не через тиждень знімав", - прокоментувала сестра Жанни.

Також Володимир Фріске поскаржився, що близькі Анастасії Заворотнюк не зверталися до них за порадами щодо лікування через те, що вони так і не змогли врятувати Жанну. Батько співачки зазначив, що за минулі роки з'явилися нові методи лікування, які напевно зможуть поставити Заворотнюк на ноги.

Ми писали, що спливла несподівана інформація про Заворотнюк.

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Новини України Анастасия Заворотнюк
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