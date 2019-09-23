Отец связал и убил 16-летнюю дочь в Киеве: новые детали трагедии (видео)

Убийство 16-летней девушки в Киеве (коллаж: РБК-Украина)

В Киеве девушка погибла от рук собственного отца

В Киеве мужчина связал и убил собственную 16-летнюю дочь из-за замечания. Девочка возмутилась постоянными пьянками отца и жестоко поплатилась за это. Мужчина связал ее колготами и задушил. Тело ребенка обнаружила бабушка.

Трагедия произошла утром 21 сентября по адресу улица Попова, 6, в Оболонском районе столицы. Мужчина признался в убийстве правоохранителям, передает ТСН.

"Я пришел выпивший и ей не понравилось… Чтоб она не буянила, я ей руки связал сзади", - говорит нелюдь.

Бабушка ненадолго вышла, а когда вернулась, обнаружила страшную картину. Девочка лежала в кровати связанная с травмой головы и не подавала признаков жизни. Женщина была опекуном 16-летней девушки. Мать давно ушла из семьи, а горе-отца лишили родительских прав. Но они проживали в одной квартире.

Эксперты установили, что смерть наступила не от ударов по голове, а от удушения. Через несколько дней девочке должно было исполниться 17 лет.

Горе-отец проведет за решеткой до 15 лет за умышленное убийство.

Убийство 16-летней девушки в Киеве (видео: YouTube/ТСН)