ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Отец связал и убил 16-летнюю дочь в Киеве: новые детали трагедии (видео)

STYLERПроисшествия    23.09.2019 - 07:35
Отец связал и убил 16-летнюю дочь в Киеве: новые детали трагедии (видео)
Убийство 16-летней девушки в Киеве (коллаж: РБК-Украина)

В Киеве девушка погибла от рук собственного отца

В Киеве мужчина связал и убил собственную 16-летнюю дочь из-за замечания. Девочка возмутилась постоянными пьянками отца и жестоко поплатилась за это. Мужчина связал ее колготами и задушил. Тело ребенка обнаружила бабушка.

Трагедия произошла утром 21 сентября по адресу улица Попова, 6, в Оболонском районе столицы. Мужчина признался в убийстве правоохранителям, передает ТСН.

"Я пришел выпивший и ей не понравилось… Чтоб она не буянила, я ей руки связал сзади", - говорит нелюдь.

Бабушка ненадолго вышла, а когда вернулась, обнаружила страшную картину. Девочка лежала в кровати связанная с травмой головы и не подавала признаков жизни. Женщина была опекуном 16-летней девушки. Мать давно ушла из семьи, а горе-отца лишили родительских прав. Но они проживали в одной квартире.

Эксперты установили, что смерть наступила не от ударов по голове, а от удушения. Через несколько дней девочке должно было исполниться 17 лет.

Горе-отец проведет за решеткой до 15 лет за умышленное убийство.

Убийство 16-летней девушки в Киеве (видео: YouTube/ТСН)

Молодую украинку жестоко убил голливудский сценарист: всплыли жуткие детали Возвращались из садика: в Киеве собака набросилась на мальчика с отцом и серьезно травмировала (фото)
Новости Украины преступления
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь