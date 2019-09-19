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Жестокое убийство 5-летнего ребенка "копами": новые детали следствия

STYLERЖизнь    19.09.2019 - 12:54
Жестокое убийство 5-летнего ребенка "копами": новые детали следствия
Убийство ребенка полицейскими (фото: коллаж РБК-Украина)

Дело об убийстве Кирилла Тлявова обрастает новыми подробностями

В конце мая этого года в Переяслав-Хмельницком Киевской области произошел инцидент с пятилетним мальчиком, которому полицейские прострелили голову. 3 июня Кирилл Тлявов умер в больнице. ГБР пообещало, что не дольше, чем через два месяца завершит расследование по данному делу.

На заседании парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности глава ГБР Роман Труба заявил, что на месте преступления присутствовали все четверо подозреваемых. При этом каждый из них осуществлял выстрелы.

Жестокое убийство 5-летнего ребенка &quot;копами&quot;: новые детали следствия

Погибший Кирилл (фото: facebook.com/Татьяна Тлявова)

Труба подчеркнул, что экспертиза покажет, чей именно выстрел был смертельным. В свою очередь адвокат семьи убитого ребенка Александр Щербина завил, что уже проведена часть экспертиз, остальные же ожидаются в ближайшее время.

Щербина также заявил, что после экспертиз дело возможно переквалифицируют из умышленного убийства в неумышленное.

Жестокое убийство 5-летнего ребенка &quot;копами&quot;: новые детали следствия

Подозреваемые в суде (фото: коллаж: РБК-Украина)

Сейчас за делом наблюдает президент Украины Владимир Зеленский. В ближайшее время Государственное бюро расследований должно отчитаться о результатах следствия.

Бабушка убитого мальчика заявила, что их семья также хотела бы присутствовать во время отчета по этому резонансному делу. Кроме того, ее сильно возмутило то, что один из несовершеннолетних подозреваемых поступил в военное училище и 1 сентября поднял флаг на линейке. Но директор сказал, что суд еще не состоялся, поэтому вина мальчика не доказана.

Стоит отметить, что после инцидента полиция пытались замять это дело и три раза меняла версию происшедшего. Но смерть пятилетнего Кирилла вызвала широкий общественный резонанс.

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