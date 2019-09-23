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Батько зв'язав і вбив 16-річну дочку в Києві: нові подробиці трагедії (відео)

STYLERПодії    23.09.2019 - 07:35
Батько зв'язав і вбив 16-річну дочку в Києві: нові подробиці трагедії (відео)
Вбивство 16-річної дівчини в Києві (колаж: РБК-Україна)

У Києві дівчина загинула від рук власного батька

У Києві чоловік зв'язав і вбив власну 16-річну дочку через зауваження. Дівчинка обурилася постійними п'янками батька і жорстоко поплатилася за це. Чоловік зв'язав її колготами і задушив. Тіло дитини виявила бабуся.

Трагедія сталася вранці 21 вересня за адресою вулиця Попова, 6, в Оболонському районі столиці. Чоловік зізнався у вбивстві правоохоронцям, передає ТСН.

"Я прийшов напідпитку і їй не сподобалося... Щоб вона не буянила, я зв'язав їй руки ззаду", - говорить нелюдь.

Бабуся ненадовго вийшла, а коли повернулася, виявила страшну картину. Дівчинка була в ліжку зв'язана з травмою голови і не подавала ознак життя. Жінка була опікуном 16-річної дівчини. Мати вже давно пішла з сім'ї, а горе-батька позбавили батьківських прав. Але вони проживали в одній квартирі.

Експерти встановили, що смерть настала не від ударів по голові, а від удушення. Через декілька днів дівчинці мало б виповнитися 17 років.

Горе-батько проведе за ґратами до 15 років за умисне вбивство.

Вбивство 16-річної дівчини в Києві (відео: YouTube/ТСН)

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