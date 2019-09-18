В Китае мальчик-украинец покончил с собой из-за издевательств учителя

Фото: В Китае мальчик совершил суицид из-за травли в школе (Коллаж РБК-Украина)

Подросток постоянно жаловался на травлю со стороны китайского учителя

В Шанхае произошла настоящая трагедия, 13-летний ребенок из украинско-китайской семьи совершил самоубийство. Мальчик выбросился из окна 13-го этажа, так как больше не мог терпеть издевательств со стороны школьного учителя. Эту жуткую историю опубликовал на своей Facebook-странице Владимир Бойко, сославшись на письмо матери погибшего подростка.

6 сентября вечером 13-летний Иван Лю не выдержал издевательств школьного учителя и выпрыгнул из окна своей квартиры на 13 этаже. На руке у мальчика была надпись иероглифами "жертва шанхайского образования". Мать подростка утверждает, что эти и другие факты доведения до самоубийства полицейские отказались отражать в своем протоколе. Но отец ребенка заставил их зафиксировать данные.

Фото: Ивану Лю было всего 13 лет (facebook.com/volodymyr.boiko1965)

Педагог из средней школы района Пудун города Шанхай учитель Чжан постоянно издевался над Иваном Лю, от него страдали и другие ученики. Отмечается, что год назад девочка из параллельного класса выпрыгнула из школьного окна из-за неоднократных унижений. Педагог Чжан мог выбить стул из-под ученика Ивана Лю неоднократно бил подростка, толкал его, а в апреле 2019 года даже душил мальчика. Родители зафиксировали факт нанесения ребенку телесных повреждений, привлекли к конфликту директора школы. На встрече он пообещал, что обеспечит безопасность мальчика, переведя его в другой класс, и сам лично гарантирует, что с Иваном Лю ничего не случится. Но этого не произошло и случилось непоправимое.

Фото: Иван Лю выбросился с 13-го этажа в Шанхае (facebook.com/volodymyr.boiko1965)

Полиция Шанхая отказывается возбуждать дело, свидетельство о смерти родителям могут выдать только при условии, что они отказываются от претензий к представителям системы образования.

Китайские родственники мальчика безуспешно пытаются инициировать расследование.

Владимир Бойко призвал Министерство иностранных дел Украины обратить на инцидент внимание, так как китайские власти отказывают в справедливом расследовании инцидента.

Фото: Иван Лю больше не мог терпеть травлю учителя (facebook.com/volodymyr.boiko1965)