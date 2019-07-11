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Батько посадив сина за кермо: під Миколаєвом у ДТП загинула дитина

STYLERЖиття    11.07.2019 - 14:06
Батько посадив сина за кермо: під Миколаєвом у ДТП загинула дитина
У ДТП під Миколаєвом загинула дитина (Колаж РБК-Україна)

Хлопчик виїхав за кермом машини на трасу і потрапив у смертельну аварію

У Миколаївській області трагічно закінчилися забави дорослого 30-річного чоловіка, який посадив за кермо автомобіля свого 10-річного сина. Автомобіль потрапив у ДТП і дитина загинула. Про це повідомили в Департаменті комунікації Національної поліції Миколаївської області.

Трагедія сталася у четвер, 11 липня, близько 9 години ранку, біля селища Ольшанське Миколаївської області.

У ДТП зіткнулися два автомобілі – ВАЗ-2105, за кермом якого знаходився 10-річний місцевий житель і Opel. Дитина померла на місці від отриманих ран.

"Дорожньо-транспортна пригода сталася за участю автомобілів Opel і ВАЗ-2105, за кермом якого перебував малолітній місцевий житель. В результаті зіткнення транспортних засобів 10-річний хлопчик загинув на місці події, 30-річний пасажир ВАЗа, батько загиблого, і водій Opel з тілесними ушкодженнями доставлені в медичний заклад", - сказано в повідомленні поліції.

Батько посадив сина за кермо: під Миколаєвом у ДТП загинула дитина

Фото: Національна поліція

На місце події прибули слідчі Слідчого управління ГУ НП Миколаївської області, рятувальники і співробітники патрульної поліції.

"Відомості про ДТП внесено до ЄРДР за ознаками ч. 2 ст. 286 КК України "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами", - повідомили в поліції і додали, що санкції цієї статті – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Батько посадив сина за кермо: під Миколаєвом у ДТП загинула дитина

Фото: Національна поліція

На даний момент співробітники правоохоронних органів проводять експертизи і встановлюють обставини аварії. Що спонукало батька посадити дитину за кермо – на даний момент невідомо.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у Києві дитині порізали руки на дитячому майданчику.

А також розповідали про те, що в Івано-Франківській області в ДТП загинули двоє дітей.

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