Отдых в Украине летом 2020 года: названы самые интересные направления и цены

В Украине продолжается карантин в связи с пандемией коронавируса, а это значит, что большинство направлений для летнего отдыха в ближайшее время будут недоступны. С 15 июня Украина открывает авиасообщение с другими странами, но на данный момент украинских туристов готовы принимать с 1 июля в Турции, Греции и возможно Египте. Еще некоторые страны готовы впускать иностранных туристов только со справками об отсутствии COVID-19.

Тем временем украинцы уже активно начинают мониторить направления для отдыха в родной стране. Издание "Факты" назвало самые интересные направления для отдыха в Украине этим летом.

Ворохта

Это село в Ивано-Франковской области для любителей подышать горным карпатским воздухом. В Ворохте нет толпы туристов, но есть все необходимое для прекрасного летнего отдыха. Ворохта славится своими виадуками. Один из них построен в 1894 году еще Австро-Венгерской империей. Он соединяет два берега реки Прут и является идеальным местом для фотосессий. Горы в Ворохте доступны даже для новичков. А можно просто побродить по окрестностям и полюбоваться на старые гуцульские дома, церкви и невероятную природу. Цены стартуют от 400 -600 гривен за стуки. Добраться можно поездом или на автомобиле.

Дземброня

Маленький городок в Ивано-Франковской области, где на самом деле мало не только туристов, но и вообще людей. В городке очень развит зеленый туризм и именно оттуда начинаются все маршруты на Черногорский хребет. Если сил и смелости на Говерлу не хватит, то можно потренироваться восхождениями на гору Ушастый Камень (1864 м) или Смотрич (1898).

Еще в Дземброне невероятной красоты каскады водопадов, которые впадают в речку Дземброню. Высота самого высокого 10 м, общая высота всех водопадов – 100 м.

Цены стартуют от 400 гривен за одного человека. Добраться можно поездом до Ивано-Франковска, а оттуда – маршрутками или автобусами. Также можно поехать собственным автомобилем.

Скадовск

Традиционный курортный городок в Херсонской области, но в нем нет шума и наполненности туристами, как в Одессе, Затоке или Железном Порту. Инфраструктура в Скадовске развита, есть порт, кафе, аквапарк, дельфинарий, парк развлечений. Недалеко от города расположен знаменитый остров Джагарлыч, с удивительными пейзажами, белым песком и голубой водой. Цены на жилье – от 700 гривен в сутки на человека. Доехать можно поездом до Херсона, оттуда до Скадовска автобусом. Есть прямые автобусные маршруты. До острова Джагарлыч из Скадовска ходит паром.

Геническ

Почти идеальный курортный город для отдыха с детьми. Именно в этой части Херсонской области расположены залежи целебной голубой глины. Пляжи в Геническе песчаные, с небольшой долей гальки. А если спокойный отдых надоест, то можно отправится в заповедник Аскания-Нова или к уникальному Розовому озеру, которое получило свое название благодаря микроводорослям. Стоимость жилья колеблется от 800 гривен в сутки за одного человека.

Добраться до Геническа можно поездом или автомобилем. Чтобы попасть на Розовое озеро, нужно от Геническа доехать маршруткой до села Приозерного, а там прогуляться пешком.

Бакота

Бакоту называют украинской Атлантидой, так как это озеро в Хмельницкой области образовалось в 1986 году, когда строили Днепровскую ГЭС. В 1981 году местных жителей отселили и начали поднимать уровень Днестра. Вода затопила село Бакота и еще несколько окрестных сел. Однако сейчас это курортное место, где сохранились остатки древнего горного монастыря, пещеры, источники с целебной водой.

Инфраструктура в Бакоте не очень развита и для того, чтобы насладиться мягким и теплым микроклиматом, который сравнивают с крымским, ехать придется на автомобиле. Вокруг Бакоты сосредоточено небольшое количество пансионатов и домов отдыха. Цены колеблются от 500 гривен в сутки за человека. Также можно остановиться в Каменец-Подольском. Это место особенно любят туристы, которые предпочитают палатки.

Еще один вариант добраться: поездом или автобусом до Каменец-Подольского или Хмельницкого, а оттуда местной маршруткой до Гораевки или Старой Ушицы. И еще 2 км пешком.

Напомним, ранее мы писали о том, какие страны будут доступны для украинцев летом в 2020 году.

А также рассказывали о том, во сколько украинцам обойдется отдых в Карпатах в 2020 году.