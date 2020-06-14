Відпочинок в Україні влітку 2020 року: названо найбільш цікаві напрямки та ціни

В Україні триває карантин у зв'язку з пандемією коронавірусу, а це значить, що більшість напрямків для літнього відпочинку найближчим часом будуть недоступні. З 15 червня Україна відкриває авіасполучення з іншими країнами, але на цей момент українських туристів готові приймати з 1 липня в Туреччині, Греції й можливо Єгипті. Ще деякі країни готові впускати іноземних туристів тільки з довідками про відсутність COVID-19.

Тим часом українці вже починають активно моніторити напрямки для відпочинку в рідній країні. Видання "Факти" назвало найбільш цікаві напрями для відпочинку в Україні цього літа.

Ворохта

Це село в Івано-Франківській області для любителів подихати гірським карпатським повітрям. У Ворохті немає натовпу туристів, але є все необхідне для чудового літнього відпочинку. Ворохта славиться своїми віадуками. Один з них побудований в 1894 році ще Австро-Угорською імперією. Він з'єднує два береги річки Прут і є ідеальним місцем для фотосесій. Гори у Ворохті доступні навіть для новачків. А можна просто побродити по околицях і помилуватися на старі гуцульські хати, церкви та неймовірну природу. Ціни стартують від 400 -600 гривень за добу. Дістатися можна потягом чи автомобілем.

Дземброня

Маленьке містечко в Івано-Франківській області, де насправді мало не тільки туристів, але і взагалі людей. У містечку дуже розвинений зелений туризм і саме звідти починаються всі маршрути на Чорногірський хребет. Якщо сил і сміливості на Говерлу не вистачить, то можна потренуватися сходженнями на гору Вухатий Камінь (1864 м) або Смотрич (1898).

Ще в Дземброні неймовірної краси каскади водоспадів, які впадають у річку Дземброню. Висота найвищого 10 м, загальна висота всіх водоспадів – 100 м.

Ціни стартують від 400 гривень за одну людину. Дістатися можна поїздом до Івано-Франківська, а звідти – маршрутками або автобусами. Також можна поїхати власним автомобілем.

Скадовськ

Традиційне курортне містечко в Херсонській області, але в ньому немає шуму і наповненості туристами, як в Одесі, Затоці або Залізному Порту. Інфраструктура в Скадовську розвинена, є порт, кафе, аквапарк, дельфінарій, парк розваг. Недалеко від міста розташований знаменитий острів Джагарлич, з дивовижними пейзажами, білим піском і блакитною водою. Ціни на житло – від 700 гривень на добу на людину. Доїхати можна поїздом до Херсона, звідти до Скадовська автобусом. Є прямі автобусні маршрути. До острова Джагарлич зі Скадовська ходить пором.

Генічеськ

Майже ідеальний курортне місто для відпочинку з дітьми. Саме в цій частині Херсонської області розташовані поклади цілющої блакитної глини. Пляжі в Генічеську піщані, з невеликою часткою гальки. А якщо спокійний відпочинок набридне, то можна відправитися в заповідник Асканія-Нова або до унікального Рожевого озера, яке отримало свою назву завдяки мікроводоростям. Вартість житла коливається від 800 гривень за добу за одну людину.

Дістатися до Генічеська можна потягом чи автомобілем. Щоб потрапити на Рожеве озеро, потрібно від Генічеська доїхати маршруткою до села Приозерне, а там прогулятися пішки.

Бакота

Бакоту називають українською Атлантидою, оскільки це озеро в Хмельницькій області утворилося в 1986 році, коли будували Дніпровську ГЕС. У 1981 році місцевих жителів відселили та почали підіймати рівень Дністра. Вода затопила село Бакота і ще кілька навколишніх сіл. Однак зараз це курортне місце, де збереглися залишки давнього гірського монастиря, печери, джерела з цілющою водою.

Інфраструктура в Бакоті не дуже розвинена і для того, щоб насолодитися м'яким і теплим мікрокліматом, який порівнюють з кримським, доведеться їхати на автомобілі. Навколо Бакоти зосереджено невелика кількість пансіонатів і будинків відпочинку. Ціни коливаються від 500 гривень на добу за людину. Також можна зупинитися в Кам'янець-Подільському. Це місце особливо люблять туристи, які віддають перевагу наметам.

Ще один варіант дістатися туди: потягом або автобусом до Кам'янця-Подільського, або до Хмельницького, а звідти місцевою маршруткою до Гораївки або Старої Ушиці. І ще 2 км пішки.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які країни будуть доступні для українців влітку у 2020 році.

А також розповідали про те, у скільки українцям обійдеться відпочинок у Карпатах у 2020 році.